朱千雪揭與懲教署「不解之緣」 昔日「懲教主任」變大律師 感觸良多勉勵學員：人生總有高低

2012年港姐季軍朱千雪（Tracy）卸任後曾在娛樂圈發展，曾拍過不少劇集，如《On Call 36小時II》、《再戰明天》、《EU超時任務》、《踩過界》與及《降魔的2.0》等等，不過在2015年，朱千雪向TVB請假一年，修讀香港中文大學企業傳播社會科學系碩士學位，2016年畢業後再修讀香港城市大學法律博士學位，2020年9月完成一年實習正式成為大律師，主要負責民事及刑事訴訟。

朱千雪與懲教署有深厚淵源

朱千雪日前受邀去到羅湖懲教所，以嘉賓身份與「立德學院」的學員交流分享，令她感觸良多， 原來她與懲教署有深厚淵源：「2014年的「再戰明天」是我入行第二部劇。當年公司跟懲教署合作，因此有機會在監獄裏拍攝，了解各部門的工作。隨後亦用不同身份再到監獄工作，讓我親身感受到在囚人士面對的擔憂和困難。」

朱千雪貼上多張相片，當中包括由「羅湖懲教所」學員親手製作的精緻刺繡相框作為禮物的相片，看到相框上寫有學院簡寫「LWCI」並標註「朱千雪女士分享會」，朱千雪亦坦言：「今次非常榮幸得到「羅湖懲教所」的邀請，跟「立德學院」的學員作分享 。感激她們讓我分享我的故事，亦讓我感受到她們的好學和積極面對困境的態度。人生總有高低，但每一個經歷都有可能是帶領我們走到下一步的基礎。」朱千雪當年在劇中扮演一名更生事務組的懲教主任，與黃德斌有不少對手戲，同劇還有吳啟華、徐子珊、何超儀、王浩信等人參與演出。。

朱千雪在自2019年與青梅竹馬的醫生男友Justin結婚並育有一子，一家三口生活美滿，朱千雪曾透露與老公出生日子只差3天，二人在同醫院、同房出生，他們的母親更因而成為好友，因此兩家是世交，而她與老公更是青梅竹馬。而Justin的背景亦非常猛料，據指他是祺棧茶行少東，更是新加坡中央醫院放射治療部門顧問醫生，二人擦出愛火是某年聖誕節，當時她獨自在港，獲Justin家人邀請一同慶祝，二人戀情因而萌芽。但展開戀情後，卻曾與Justin經歷過5年異地戀。曾因長時間分隔兩地，因此直至婚後一起生活，才有如拖手、外出約會、外遊等男女之間的甜蜜互動。

