89歲「御用奸人」江圖罕現身！7年前受訪惹健康憂慮 曾經歷喪子自爆未婚原因

近日，香港演藝人協會舉行會員春茗茶聚，眾多資深藝人齊聚一堂，場面星光熠熠，熱鬧非凡。在眾多熟悉的面孔中，久未露面的89歲資深「甘草王」江圖驚喜現身，可見他精神飽滿，打扮極具特色，他的現身令不少網民表示驚喜。

江圖戴粉紅棒球帽精靈可愛

從照片中可見，年近九旬的江圖精神矍鑠，面色紅潤。他當日的打扮更是充滿活力，他身穿一件鮮紅色的中式織花外套，喜慶之餘更顯氣色。最搶眼的莫過於他胸前佩戴的一條份量十足的翡翠玉石項鍊，翠綠的玉石碩大飽滿，盡顯氣派。更顯童心未泯的是，他頭上反戴著一頂粉紅色的閃片棒球帽，為傳統的造型注入了現代潮流元素，看起來非常精靈可愛。面對鏡頭，江圖面帶親切笑容，並豎起大拇指，看起來心情極佳，與一眾老友記相聚甚是愉快。

89歲江圖驚喜現身？

江圖曾聲音沙啞受訪惹擔憂

江圖曾透露有聽力退化問題，要戴助聽器生活，7年前他曾接受香港演藝人協會YouTube頻道專訪，當時他說話有氣無力，聲音相當沙啞，健康一度惹網民擔憂。近年江圖已淡出幕前，享受退休生活，2019年參與完電影《叔·叔》飾演同志超仔後，便鮮有公開露面。這次在香港演藝人協會春茗中能見到他依然如此健康、活潑，讓許多關心他的影迷都感到十分欣慰，紛紛祝願他身體健康。

江圖白頭人送黑頭人

在7年前的訪問中，江圖被問及人生最「悲情」之事，他不禁感觸落淚，坦言：「人生最悲痛的莫過於失去摯愛的親人。」這份悲痛，估計是源於他當時剛失去視如己出的契仔江暉，據知江暉在2017年平安夜因肝癌病逝，「白頭人送黑頭人」對江圖造成沉重打擊。江圖曾表示，他與契仔感情深厚，情同父子，對方一直細心照料其起居，更會為他打點服裝，兩人一同外出時，總被朋友稱讚打扮一流。契仔臨終前仍心繫契爺，更託付表哥代為照顧。幸而，江圖近年因參與義工活動而認識了契女，對方不時相約飲茶，讓他晚年生活再添慰藉。

前TVB綠葉王陳國邦失控灑淚？

江圖出身於粵劇世家

江圖的演藝細胞可謂一脈相承，其母親馮俠華是粵劇女鬚生，舅父馮俠魂及舅母楚岫雲均是當年著名的粵劇名伶。在藝術世家的薰陶下，江圖也曾在佛山粵劇團演出，其後轉戰香港影壇，並於1964年以藝名「江圖」加入新聯影業。1971年，他投身電視圈加入麗的電視，期間曾短暫轉投無綫，但他最終於1978年重返麗的（亞視前身），一直效力至2010年才淡出，是亞視傳奇綠葉演員之一。江圖參演過《民間傳奇》、《書劍恩仇錄》、《陸小鳳》等經典劇集，憑藉其精湛演技，成功塑造了無數經典的配角形象，尤其以反派角色最為深入民心，是觀眾公認的「甘草王」。除了幕前演出，早年他也曾參與配音工作，可謂多才多藝。

江圖年輕生活不羈錯過適婚年齡

感情生活方面，江圖至今仍未婚，他曾在訪問中坦言年輕時生活不羈，幾乎每晚都外出飲酒。他透露所交往的女朋友年紀都比他大，但戀情卻不獲母親祝福。他直言在娛樂圈見慣美女，反而不會與圈中人拍拖，而在圈外遇到的對象大多是富家女，只顧玩樂，沒有定下來的打算。就這樣日復一日，錯過了適婚年齡，單身至今。