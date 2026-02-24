《跳飛機》童星罕曝光滿面皺紋難辨認 曾年接240個通告 爆知名女星老公染性病

現年68歲、前TVB經典兒童節目《跳飛機》主持梁鴻華，近年已淡出幕前，專注幕後工作。不過，在近期藝進同學會的賀年影片中，他罕有地現身，向昔日的同學拜年，其最新狀態也隨之曝光。

梁鴻華皮膚鬆弛難認

從賀年影片的截圖可見，即將「登七」的梁鴻華，無論是髮型、臉型和身形，都跟以往相差不大。然而，歲月不饒人，他臉上的皮膚已有明顯的鬆弛跡象，額頭上更有數條深刻的「火車軌」皺紋，與大家記憶中年輕時的模樣判若兩人，令人幾乎難以辨認。

梁鴻華9歲主持《跳飛機》

梁鴻華的演藝生涯極具傳奇色彩。他9歲便主持《跳飛機》，1977年於第六期無線藝員訓練班畢業，同期同學有陳玉蓮、廖偉雄、呂良偉等巨星。他曾創下一年接240個騷（通告）的驚人紀錄，冠絕全港。其後，他成功轉型幕後，擔任編劇及監製，近年監製的電影《同囚》更榮獲多個國際獎項。

梁鴻華性格剛烈

雖然演藝事業成功，但梁鴻華的性格卻相當剛烈。他曾在訪問中透露，因不滿一位「三個字」的著名大導演將演員當作臨時演員對待，整天罰站只為拍攝過鏡畫面，他為維護演員尊嚴，當場與對方正面衝突，並嚴正告訴導演：「你要尊重演員！」

梁鴻華爆有知名女星染性病

此外，身為虔誠基督徒的梁鴻華，因分析能力強且非常口密，成為圈中不少知名女星的傾訴對象。他曾爆料，有當紅女星向他哭訴，指發現丈夫染上性病，不知是否應該離婚。梁鴻華承諾會將這些秘密帶進天家，絕不向任何人透露，包括自己的太太。

梁鴻華拍戲曾頭部爆缸

在數十年的演藝生涯中，梁鴻華也曾兩度經歷生死關頭。一次是在烈日下頭昏腦脹地從兩層樓高的樹上跳下，幸好僅落在榻榻米邊緣，有驚無險。另一次則更為嚴重，當時他睡眼惺忪地拍攝一場跨欄戲，因一時「懶型」不靠雙手支撐，結果腳踢到欄杆，整個人翻倒在地，頭部撼地，當場血流如注，這也是他人生中第一次縫針。

