Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《跳飛機》童星罕曝光滿面皺紋難辨認 曾年接240個通告 爆知名女星老公染性病

影視圈
更新時間：11:00 2026-02-24 HKT
發佈時間：11:00 2026-02-24 HKT

現年68歲、前TVB經典兒童節目《跳飛機》主持梁鴻華，近年已淡出幕前，專注幕後工作。不過，在近期藝進同學會的賀年影片中，他罕有地現身，向昔日的同學拜年，其最新狀態也隨之曝光。

梁鴻華皮膚鬆弛難認

從賀年影片的截圖可見，即將「登七」的梁鴻華，無論是髮型、臉型和身形，都跟以往相差不大。然而，歲月不饒人，他臉上的皮膚已有明顯的鬆弛跡象，額頭上更有數條深刻的「火車軌」皺紋，與大家記憶中年輕時的模樣判若兩人，令人幾乎難以辨認。

相關閱讀：70年代TVB小生曾破產中風難得露面 滿臉白鬚顯老態激似盧海鵬 早前產業遇天災嘆悽涼

梁鴻華9歲主持《跳飛機》

梁鴻華的演藝生涯極具傳奇色彩。他9歲便主持《跳飛機》，1977年於第六期無線藝員訓練班畢業，同期同學有陳玉蓮、廖偉雄、呂良偉等巨星。他曾創下一年接240個騷（通告）的驚人紀錄，冠絕全港。其後，他成功轉型幕後，擔任編劇及監製，近年監製的電影《同囚》更榮獲多個國際獎項。

梁鴻華性格剛烈

雖然演藝事業成功，但梁鴻華的性格卻相當剛烈。他曾在訪問中透露，因不滿一位「三個字」的著名大導演將演員當作臨時演員對待，整天罰站只為拍攝過鏡畫面，他為維護演員尊嚴，當場與對方正面衝突，並嚴正告訴導演：「你要尊重演員！」

相關閱讀：「阿燦」廖偉雄死過翻生？稱因一事隨時要坐輪椅 慶幸得到高人指點：中風唔係可怕事

梁鴻華爆有知名女星染性病

此外，身為虔誠基督徒的梁鴻華，因分析能力強且非常口密，成為圈中不少知名女星的傾訴對象。他曾爆料，有當紅女星向他哭訴，指發現丈夫染上性病，不知是否應該離婚。梁鴻華承諾會將這些秘密帶進天家，絕不向任何人透露，包括自己的太太。

梁鴻華拍戲曾頭部爆缸

在數十年的演藝生涯中，梁鴻華也曾兩度經歷生死關頭。一次是在烈日下頭昏腦脹地從兩層樓高的樹上跳下，幸好僅落在榻榻米邊緣，有驚無險。另一次則更為嚴重，當時他睡眼惺忪地拍攝一場跨欄戲，因一時「懶型」不靠雙手支撐，結果腳踢到欄杆，整個人翻倒在地，頭部撼地，當場血流如注，這也是他人生中第一次縫針。

相關閱讀：「美心妹妹」楊鎧凝日本留學近照曝光 17歲臉圓圓身形暴脹 網民集體回憶崩壞

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
影視圈
16小時前
異體字｜從「塲」與「場」 了解香港異體字演變 為何近代商場不用「塲」字？｜語文探驪
異體字｜從「塲」與「場」 了解香港異體字演變 為何近代商場不用「塲」字？｜語文探驪
知識轉移
20小時前
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
投資理財
5小時前
房祖名驚傳秘婚細節揭人夫身份？與爸爸成龍遊米蘭 「婚訊」意外曝光疑娶郭富城「舊愛」
房祖名驚傳秘婚細節揭人夫身份？與爸爸成龍遊米蘭 「婚訊」意外曝光疑娶郭富城「舊愛」
影視圈
19小時前
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
飲食
2026-02-22 14:40 HKT
港男遊日大鬧酒店早餐「俾狗都唔食」 結局反轉醜態畢露遭網民圍插｜Juicy叮
港男遊日大鬧酒店早餐「俾狗都唔食」 結局反轉醜態畢露遭網民圍插｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
即時國際
16小時前
醫療輔助隊總參事黃英強涉非禮女同袍昨日（23日）被捕。
消息指醫療輔助隊總參事黃英強涉非禮女同袍被落案起訴 明日提堂
突發
2小時前
路透社資料圖片
馬來西亞7.1級強震 專家指屬深層隱沒型地震 或8級地震先兆
即時國際
3小時前
第28批八達通5.23起失效！逾期換卡要支付額外行政費 即睇2大免費更換方法
第28批八達通5.23起失效！逾期換卡要支付額外行政費 即睇2大免費更換方法
生活百科
16小時前