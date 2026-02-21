Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「美心妹妹」楊鎧凝日本留學近照曝光 17歲臉圓圓身形暴脹 網民集體回憶崩壞

影視圈
更新時間：11:00 2026-02-21 HKT
發佈時間：11:00 2026-02-21 HKT

現年17歲的楊鎧凝，自3歲起已經有演出經驗，在不少劇集演出的童星，而在2013年她拍攝美心蘿蔔糕廣告，被網民稱她為「美心妹妹」。楊鎧凝於2023開始在日本攻讀高中課程，最終獲得了九州某間著名寄宿制高中的取錄，獨自展開了她的日本留學之旅，不時在ig分享近況的她，近日上載了一張在東京迪士尼樂園遊玩的近照，面部渾圓，肥了幾個碼，令不少網民有回憶崩壞之感。

楊鎧凝近況曝光身形走樣

楊鎧凝近日分享的照片，是她去了東京迪士尼樂園，戴著一頂公仔帽，露出少女的靦腆神態，但她的身形卻是脹了幾個碼，面部越來越圓，當童星時面圓圓觀眾會覺得可愛，但進入青春期後，繼續心廣體胖，而網民紛紛表示昔日可愛甜美的楊鎧凝，再不復見。

楊鎧凝赴日留學考獲N1

「女大十八變」的楊鎧凝，曾經在IG分享自己練習唱歌的短片，令人一度誤以為她有意加入樂壇，其實她在日本仍專業於學業，早前考獲N1的日本語能力試驗，代表她的日語天分甚佳。其實楊鎧凝「張張刀、張張利」，她曾於2022年獲得「香港冰壺杯」U16冠軍，而且她還是一位資優生，懂得得鋼琴、唱歌、芭蕾舞等不同才藝。

楊鎧凝童星出身拍過TVB劇集

楊鎧凝自3歲起就憑藉出色的演技走紅，曾是廣告童星界的寵兒。她先後參演了多部TVB劇集，如《愛我請留言》和《陪著你走》，展現了出色的表演天賦。近年來楊鎧凝逐漸淡出幕前，專注學業。楊鎧凝善用課餘時間發展課外活動，並努力學習日語，她一直對日本文化充滿熱情，認為日本的教育和培訓環境非常優秀，因此決定前往日本留學，至於會否繼續留在日本發展，大家拭目以待。

