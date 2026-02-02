70年代TVB小生曾破產中風難得露面 滿臉白鬚顯老態激似盧海鵬 早前產業遇天災嘆悽涼

68歲的廖偉雄（阿燦）淡出幕前多年，轉行向農業界發展，並移居馬來西亞打理業務，其投資打造的七星級餐廳，更成為新興聚會之地。「阿燦」廖偉雄去年現身時，見到下巴鬚根添上滄桑感覺，近日王鄭浚仁曝光的合照，廖偉雄竟然似盧海鵬。

廖偉雄精神狀態不錯

從照片可見，廖偉雄穿上一件簡約的淺藍色恤衫，氣色紅潤，精神狀態極佳。廖偉雄親切地搭住後輩王鄭浚仁的肩膀，臉上掛著燦爛的笑容，顯得十分精神矍鑠。最引人注目的是廖偉雄臉上的白鬚，配上黝黑的膚色，增添幾分滄桑感，驟眼看與盧海鵬有幾分神似。

王鄭浚仁曝留言：「每個時代都有傳奇人物，在我心裡『燦哥』就是其中一位傳奇人物，很開心這次在KL可以被邀請來到燦哥的（餐廳）吃料，聽燦哥分享他的人生經驗真的是獲益良多」。

廖偉雄一度不良於行

淡出幕前20多年的廖偉雄，曾搞直銷生意債台高築而破產，2006年還清債務後，將重心放到內地有機農業市場，有傳其「亞燦米」收益甚豐，身家暴漲至過億。只是廖偉雄近年的健康現問題，曾自揭左腳有輕微中風，加上右腳痛風，一度影響活動能力，在積極治療下逐漸康復。

廖偉雄嘆乜都冇晒

在90年代淡出幕前之後，廖偉雄轉行從商並曾經破產，不過阿燦有打不死的精神，發展有機農業有聲有色，於內地開「燦神龍場」之外，還種植「亞燦米」。但近日廖偉雄拍片大嘆「福無重至、禍不單行」，經歷超強颱風和山洪暴發後，令「亞燦米田」和「燦神龍場」遭到毀滅式損壞，坦言「乜都冇晒」損失慘重。

