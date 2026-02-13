Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春

影視圈
更新時間：15:00 2026-02-13 HKT
發佈時間：15:00 2026-02-13 HKT

70年代台灣「低音歌后」冉肖玲之子、現年46歲的應昌佑（Charles）在2004年簽約黎明領軍的A Music，成為男愛將的應昌佑與另一愛將衛蘭一男一女拍住上，可惜只有衛蘭一人成功彈起，到了2014年，應昌佑在依然未有一首代表作下，決定壯士斷臂，放棄追夢專心賺錢養家。

應昌佑宣布重返娛樂圈

應昌佑離開樂壇兩年曾簽新公司再戰樂壇，但後因唱片公司出現問題，結果又要離開，大受打擊的應昌佑唯有專心做正職，今日（12日）應昌佑宣布重返娛樂圈，加盟林盛斌Bob傾下的棋人MC團隊：「估唔到一拍即合，好快就達成合作，成功加盟呢一支咁優秀嘅團隊，對我嚟講絕對係一個不容錯失嘅大好機會，多謝Bob爺團隊上下嘅支持！」

相關閱讀：星光熠熠耀保良丨74歲「低音歌后」冉肖玲罕露面風韻猶存 有個歌手囝囝曾受黎明力捧

應昌佑探索一下做司儀或者主持路向

應昌佑今日在IG貼上多張新相並說：「好耐冇同大家見面喇！自從結咗婚同生咗兩個小朋友之後，生活大多數都係圍繞住工作同埋家庭，睇住兩隻嘢都真係幾忙㗎，完全冇時間諗其他嘢。其實，我一直對唱歌都仲好有興趣，你見我間唔中喺架車度係咁唱就知啦。但其實我更想嘅係探索一下做司儀或者主持嘅呢一個路向，話曬我都係精通兩文三語嘅專才嘛。」於是應昌佑膽粗粗聯絡林盛斌，研究加盟棋人MC團隊的可能性，想不到一拍即合，很快達成合作：「講真，唱歌我就梗係拿手啦，但講到做司儀，經驗係比較淺嘅，不過唔緊要，我一定會痛下苦工同好好磨練，再加上有最佳男主持林盛斌嘅指導，雖然佢嘅英俊瀟灑高大威猛我就未必學得足，但佢帶動氣氛嘅能力同談吐技巧，我就一定會學到足！我將會化身成為一舊海綿，吸收曬佢同埋其他MC團隊成員嘅知識同伎倆，好好喺司儀呢方面發展。」

應昌佑希望大家能夠見到一個全新我

最後應昌佑說：「2026年新嘅開始，希望大家能夠見到一個全新嘅我—全新嘅應昌佑！我將會加倍努力，期待喺不久嘅將來可以喺各大大小小嘅活動中，同大家見面！嚟緊馬年，同大家拜個早年先，祝大家新一年好似我個名咁，所有願望「應」聲而落、「昌」盛大紅、事事有保「佑」！」應昌佑的媽媽是台灣70年代有「低音歌后」之稱的冉肖玲，應昌佑稱未有因此而感到壓力，反而默默地支持我，媽媽更給予很大的自由度，他曾說：「我從來冇將自己嘅娛樂圈生涯同媽媽比較，根本沒得比，嗰陣因為大仔Travis出世，作為一個男人，有責任為將來打算，希望畀到穩定生活屋企人，加上嗰時同唱片公司合約差唔多完，自己就諗係咪要離開？而且我又唔係未返過工，咁啱有朋友開公司，咁我就將娛樂圈嘅嘢擺埋一邊先。始終結咗婚唔再係自己一個人，亦唔係做乜都可以，呢啲都幫,咗我好多，條路更明確。」

相關閱讀：應昌佑跟歌后母親學識華麗轉身 鄭世豪信用卡被盜歎冇得小心

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
01:53
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
社會
8小時前
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
2026-02-11 08:00 HKT
李家誠控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜賣性感上位 曾陷隆胸爭議 與「恩師」反目
李家誠控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜賣性感上位 曾陷隆胸爭議 與「恩師」反目
影視圈
6小時前
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
影視圈
7小時前
海港城再現迷暈黨？南亞「神棍」自稱心理學家施讀心術 握手疑落藥 網民頭暈兩小時
海港城再現迷暈黨？南亞「神棍」自稱心理學家施讀心術 握手疑落藥 網民頭暈兩小時
社會
5小時前
融合科技、生活與藝術創意 城大《創新演煉》展覽 —— 以創科塑造未來
活動資訊
5小時前
廉署拘22人 涉7大廈屋苑大維修貪污 據悉阻截荃灣中心億元合約批出
01:13
廉署拘22人 涉7大廈屋苑大維修貪污 據悉阻截荃灣中心億元合約批出
突發
4小時前
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
影視圈
4小時前