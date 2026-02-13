70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春

70年代台灣「低音歌后」冉肖玲之子、現年46歲的應昌佑（Charles）在2004年簽約黎明領軍的A Music，成為男愛將的應昌佑與另一愛將衛蘭一男一女拍住上，可惜只有衛蘭一人成功彈起，到了2014年，應昌佑在依然未有一首代表作下，決定壯士斷臂，放棄追夢專心賺錢養家。

應昌佑宣布重返娛樂圈

應昌佑離開樂壇兩年曾簽新公司再戰樂壇，但後因唱片公司出現問題，結果又要離開，大受打擊的應昌佑唯有專心做正職，今日（12日）應昌佑宣布重返娛樂圈，加盟林盛斌Bob傾下的棋人MC團隊：「估唔到一拍即合，好快就達成合作，成功加盟呢一支咁優秀嘅團隊，對我嚟講絕對係一個不容錯失嘅大好機會，多謝Bob爺團隊上下嘅支持！」

應昌佑探索一下做司儀或者主持路向

應昌佑今日在IG貼上多張新相並說：「好耐冇同大家見面喇！自從結咗婚同生咗兩個小朋友之後，生活大多數都係圍繞住工作同埋家庭，睇住兩隻嘢都真係幾忙㗎，完全冇時間諗其他嘢。其實，我一直對唱歌都仲好有興趣，你見我間唔中喺架車度係咁唱就知啦。但其實我更想嘅係探索一下做司儀或者主持嘅呢一個路向，話曬我都係精通兩文三語嘅專才嘛。」於是應昌佑膽粗粗聯絡林盛斌，研究加盟棋人MC團隊的可能性，想不到一拍即合，很快達成合作：「講真，唱歌我就梗係拿手啦，但講到做司儀，經驗係比較淺嘅，不過唔緊要，我一定會痛下苦工同好好磨練，再加上有最佳男主持林盛斌嘅指導，雖然佢嘅英俊瀟灑高大威猛我就未必學得足，但佢帶動氣氛嘅能力同談吐技巧，我就一定會學到足！我將會化身成為一舊海綿，吸收曬佢同埋其他MC團隊成員嘅知識同伎倆，好好喺司儀呢方面發展。」

應昌佑希望大家能夠見到一個全新我

最後應昌佑說：「2026年新嘅開始，希望大家能夠見到一個全新嘅我—全新嘅應昌佑！我將會加倍努力，期待喺不久嘅將來可以喺各大大小小嘅活動中，同大家見面！嚟緊馬年，同大家拜個早年先，祝大家新一年好似我個名咁，所有願望「應」聲而落、「昌」盛大紅、事事有保「佑」！」應昌佑的媽媽是台灣70年代有「低音歌后」之稱的冉肖玲，應昌佑稱未有因此而感到壓力，反而默默地支持我，媽媽更給予很大的自由度，他曾說：「我從來冇將自己嘅娛樂圈生涯同媽媽比較，根本沒得比，嗰陣因為大仔Travis出世，作為一個男人，有責任為將來打算，希望畀到穩定生活屋企人，加上嗰時同唱片公司合約差唔多完，自己就諗係咪要離開？而且我又唔係未返過工，咁啱有朋友開公司，咁我就將娛樂圈嘅嘢擺埋一邊先。始終結咗婚唔再係自己一個人，亦唔係做乜都可以，呢啲都幫,咗我好多，條路更明確。」

