70歲TVB「御用奸人」曾於骨場登台 入靈堂唱《誓要去入刀山》 屢被當黑社會：我想做好人
更新時間：21:00 2026-01-23 HKT
發佈時間：21:00 2026-01-23 HKT
發佈時間：21:00 2026-01-23 HKT
現年70歲的甘草演員鄭恕峰，70年代先後效力過麗的、亞視及TVB，縱橫影視圈50年，由於在劇中扮演反派居多，因而有TVB「御用惡人」稱號。日前TVB舉行「長期服務暨傑出員工榮譽大獎頒獎典禮2025 」，鄭恕峰獲頒10年服務獎。
鄭恕峰想演好人角色
自2011年起，鄭恕峰經常在劇集中飾演惡人或奸人的角色，但原來他在2015才正式簽約TVB成為旗下藝員。惡人形象深入民心的他，接受傳媒訪問時透露，坦言惡人形象已被定型，試過到夜場獻唱時被人問及是否有背景人士：「入到TVB之後，唔知點解定咗型，專門做黑社會大佬，我有同上面反映過，但佢哋話我啱演呢啲，我希望今年可以演下善良角色。只要有戲畀我演，我一定落晒努力俾我做！」
相關閱讀：69歲「御用惡人」撼爆鼻！生日前夕踩單車仆落山 流血照曝光惹憂心
鄭恕峰有超過200場演出經驗
鄭恕峰表示自己除了愛演戲之外，亦很喜歡唱歌，曾到不同夜場表演，連身邊朋友都建議他參加藝員的《中年好聲音》，他坦言有意明年報名參加，已唱過超過200場的酒吧經驗，相信問題不大，但也要看自己臨場發揮，以及評審喜好。演出經驗豐富的鄭恕峰表示遇過不少奇事，指當年仍是疫情，去到酒店見到門口全是白事的花牌，才知道有幾位學武之人離世，籌備喪事的負責人表示希望邀請到懂得功夫的香港藝人在現場唱歌送行，令鄭恕峰終身難忘︰「大鑊啦！唱咩歌好呢？因為係白事，原來要唱《誓要去入刀山》，發現歌詞內容好啱呢個場口。」這次之後，他表示每次演出都會會謹慎處理，問清楚表演場地及內容。另外，他亦有試過受邀到湖南按摩場所登台，場所工作人員僅用兩個膠箱疊高就變成舞台，鄭恕峰於奇特舞台再於一班按腳客人面前獻唱，感覺十分尷尬。
相關閱讀：TVB「御用惡人」爆肌Look北上消費被捕獲 老婆曾演麗的劇堂表弟同為圈中人
最Hit
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
2026-01-22 13:57 HKT
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
2026-01-22 13:20 HKT
禦寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆紅 必學玉米式穿搭法保暖應對濕冷天氣
2026-01-22 16:55 HKT
財政預算案2026懶人包︱幾時公布？會否派錢？即睇免稅額/消費券/長者福利等各方建議
2026-01-22 07:00 HKT
最新畫面曝光！網紅裝修師傅鑿穿樓板 屋宇署：已勒令停工 擬檢控涉事承建商｜Juicy叮
2026-01-22 15:19 HKT
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
2026-01-22 11:46 HKT
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
2026-01-19 08:00 HKT