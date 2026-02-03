前《歡樂今宵》主持罕現身大開黃腔  除衫狂撩前港姐亞軍  憶鄭少秋窩心往事極感觸：我會記一世

現年66歲的前《歡樂今宵》主持、有「大俠」之稱的楊仲恩，近年將事業重心轉往內地。他近日亮相前港姐亞軍陸詩韻的網台節目，盡顯寶刀未老的魅力。楊仲恩不僅狀態極佳，一身名牌打扮看似五十多歲，更在訪問中風騷大「開黃腔」撩陸詩韻，與螢幕上的大俠形象截然不同，展現其精靈幽默的一面。他亦罕有地憶述與「一代大俠」鄭少秋的感人往事，直言這份恩情讓他銘記一世。

楊仲恩滿身名牌加身狀態一流

在節目中，楊仲恩穿上一件奪目的LV印花外套，神采飛揚，身形依然高大挺拔，完全不像一位即將步入古稀之年的長者，氣色與樣貌看起來最多五十出頭，更有幾分像型男苗僑偉。

楊仲恩風趣幽默大開黃腔

難得的是，楊仲恩在兩位女主持之間反應極快，風趣幽默。當談及台灣人常用普通話「可以加你的Line嗎？」交換聯絡方式時，用廣東話諧音笑稱聽起來像「揸你的奶奶」，楊仲恩就多次鬼馬複述，逗得陸詩韻等主持捧腹大笑。陸詩韻大讚他身材保養得宜，楊仲恩更順勢脫下外套，展露結實臂彎，表現極之風騷，證明他絕非「老古董」，而是一位思想開明、玩得起的前輩。

楊仲恩憶跟鄭少秋窩心經歷

楊仲恩的演藝生涯始於模仿鄭少秋（秋官），他對這位前輩充滿感激。他憶述，當年自己在《歡樂今宵》中憑模仿秋官唱《一劍震神州》奪冠入行，雖然當時秋官已是超級巨星，但為人「好到不得了」。楊仲恩說：「當時我只係《流氓皇帝》嘅茄呢啡，但秋官知道我扮佢入行，見到我時主動同我講：『喂靚仔，你把聲真係似我㗎喎，好嘢！』，呢句鼓勵令我好開心。」

楊仲恩人生首次坐Benz

最令他感動的，是一次窩心的經歷。「嗰陣我哋喺菠蘿輋拍戲，我12點拍完，正常要等到5、6點先有公司車。點知撞着秋官又收工，佢竟然主動叫我：『靚仔你收工喇？嚟，上車上車，一齊返公司』。」楊仲恩坦言，那次是他人生第一次坐上平治（BENZ），秋官的善舉讓他感動至今。「鄭少秋真係好到不得了，呢件事我會記一世。」他感觸地說，唯一的遺憾是返回香港發展後，仍未有機會再遇上秋官。

楊仲恩靠扮鄭少秋入行

楊仲恩中學畢業後，他在餐廳當駐場歌手，因聲線酷似鄭少秋而獲封「鄭少秋之聲」。其後獲溫拿樂隊成員彭健新「代報名」參加《歡樂今宵》模仿大賽，一舉奪冠而簽約無綫。雖然當時入電視台的底薪（1,500元）比他當歌手的月入（3,000元）少一半，但他仍堅持追夢。

楊仲恩曾創辦「乾杯」燒肉店前身

之後，楊仲恩跳槽亞視，並憑藉劇集錄影帶在東南亞走紅，登台機會不斷。90年代，他轉戰台灣，一套《劉伯溫傳奇》令其「大俠」形象深入民心。除了演藝事業，楊仲恩亦曾涉足飲食業。原來，他竟是著名燒肉連鎖店「乾杯」的「前身」創辦人。當年他在台灣投入重金，開設了一家走高檔路線的燒肉店，從日本引進昂貴設備，可惜最終敵不過低價競爭，只能以30萬台幣將店舖轉讓給三位日本年輕人。楊仲恩表示他們一接手，就將個名改叫「乾杯」。對方將餐廳改為大排檔風格，推出「親吻送肉」等噱頭，最終將「乾杯」發展成跨國餐飲集團。

