東張西望丨按摩拔罐都有「碰瓷黨」？大媽疑投資失利設局索償19萬 報導後離奇「減價」

TVB節目《東張西望》今晚報導了一宗離奇個案，按摩店東主陳女士懷疑自己墮入騙局，被相識的茶友羅女士指控因拔罐導致其「三叉神經痛」，並索取巨額賠償。據陳女士所述，她與羅女士本是經朋友介紹、一同飲茶的「茶友」。2024年10月，羅女士因肩頸酸痛，光顧了陳女士經營多年的按摩店。陳女士為其進行了收費220港元的背部推拿，並免費贈送了拔罐服務。當時，羅女士表示滿意，更讚揚陳女士手勢好，隔日再度光顧並購買了價值二千多元的套票。

羅女士索償金額高達19萬

然而，事後羅女士突然開始投訴，稱陳女士的拔罐服務導致她頸部及面部出現「三叉神經痛」，痛楚難當。在共同朋友的建議下，陳女士為求息事寧人，退還了所有費用並額外給予3000元，合共5500元作和解。

豈料，羅女士並未就此罷休，反而透過發出律師信，正式向陳女士索償。索償清單項目繁多，包括醫療費、未來醫療費、收入損失，甚至精神損失（PSLA）高達12萬元，總金額竟逼近19萬港元。陳女士對此感到震驚和無辜，她強調拔罐位置在肩背，並非羅女士所指的痛處，且對方若當日受傷，為何翌日仍會再來光顧？

相關閱讀：東張西望丨郭秀雲被指控搶雀？70歲婆婆失鸚鵡心碎誓要尋回愛寵：根本就係佢攞咗

背後動機疑為投資失利

陳女士向《東張西望》透露，她懷疑羅女士的行為另有內情。她從朋友處聽聞，羅女士於2023年在內地投資股票失利，虧損高達60萬元。陳女士懷疑對方因財困而設局，企圖向她敲詐金錢。《東張西望》亦發現，羅女士的索償清單中包含了購買「保健品」及「湯水」的費用，手法與過往一些「撞車碰瓷」的索償個案有相似之處。

相關閱讀：東張西望｜變態男筲箕灣赤裸露鳥行山 向女行山客露械：你唔使驚我 四圍便溺害慘東張女神

專家指疑點重重

節目組就此諮詢了專家意見。家庭醫學專科朱偉星醫生指出，「三叉神經」位於面部，拔罐位置在肩頸，從西醫角度難以解釋兩者有關連。而大律師陸偉雄則表示，拔罐屬於中醫治療的一種，若無相關中醫牌照而為他人進行治療，即屬「無牌行醫」，可能觸犯法例。不過，中醫藥管理委員會回覆指，界定行為是否屬於「作中醫執業」需視乎實際情況，由於陳女士並無診斷，亦無就拔罐收費，情況或處於灰色地帶。

《東張西望》攝製隊嘗試聯絡羅女士，但其電話已關機，未能取得回應。陳女士目前為此事承受巨大壓力，終日憂心忡忡。而據《東張西望》主持更進最新消息，在此事經報導後，羅女士一方已將索償金額由原來的19萬，大幅下調至8萬元。

相關閱讀：東張西望丨土瓜灣鼠患驚魂！直擊處理豬肉過程 地上切割、拖行豬殼 店員：香港有邊間唔係咁