東張西望丨郭秀雲被指控搶雀？70歲婆婆失鸚鵡心碎誓要尋回愛寵：根本就係佢攞咗

向來熱心動物保育工作的郭秀雲（Sharon），繼早前卻離奇被扑爆車頭擋風玻璃，近日再捲入一宗離奇的「搶雀」風波！TVB節目《東張西望》今晚（13日）報導，一位70歲、行動不便的芬姨，聲淚俱下地指控郭秀雲將其走失的愛雀「金仔」尋回後，卻用另一隻雀「偷龍轉鳳」。芬姨堅信郭秀雲取走了她飼養長達22年的心肝寶貝，而郭秀雲則大呼冤枉，雙方各執一詞，事件撲朔迷離。

婆婆與愛寵失散

事緣居於彩明苑、需以電動輪椅代步的70歲芬姨，於1月29日下午在樓下公園放雀時，其飼養了22年的迷你紅肩金剛鸚鵡「金仔」，被一名陌生男子嚇至飛上大樹。芬姨心急如焚，在樹下呼喚至深夜，惜「金仔」最終失去蹤影。正當芬姨徬徨無助之際，有愛鳥人士在郭秀雲主理的「香港鸚鵡救援 HKPR」facebook專頁上，發現一則尋主啟事，相中鸚鵡不論品種、顏色，甚至走失的時間地點，都與「金仔」極為相似，令芬姨重燃希望。

郭秀雲被指控「偷龍轉鳳」感無奈

然而，當芬姨與郭秀雲相約認領時，卻發現郭秀雲帶來的鸚鵡並非「金仔」。芬姨指出，她的「金仔」背部有脫毛的特徵，但眼前的鸚鵡卻沒有，因而認定郭秀雲「偷龍轉鳳」。芬姨更質疑，尋主啟事中相片的鸚鵡腳上有網的痕跡，懷疑是被人用網從樹上捕捉，而非如郭秀雲所說在路邊拾獲。她說：「唔係懷疑，根本就係佢（郭秀雲）攞咗。因為我經常對住佢（金仔）㗎嘛，我睇咗廿多年，廿二年喇，我冇可能唔認得佢呀嘛！」

對此，郭秀雲接受《東張西望》訪問時大感無奈，她解釋相中鸚鵡腳上的痕跡只是其腳皮的天然紋路。她強調自己是收到一位陳小姐通知，在將軍澳一條斜路發現一隻走失的鸚鵡，她到場後只用外套將其救起，從頭到尾都沒有用過網。對於被指換走鸚鵡，她反問自己有何動機需要這樣做。

郭秀雲座駕被毀兼收恐嚇

郭秀雲更透露，她與芬姨早有淵源。三年前，她曾因芬姨家中環境惡劣，協助接收了其飼養的其中三隻鸚鵡，惟其中一隻其後不幸死亡，令芬姨對她心生怨恨。郭秀雲懷疑，整件事是有前義工在背後煽風點火，意圖抹黑她。而近日事件更疑似演變成刑事毀壞，郭秀雲的座駕車窗被砸爛，並留有「八婆，比番隻雀，唔比下次斬人」的恐嚇字條，她已報警處理。

事件真相仍陷羅生門

《東張西望》攝製隊其後找到當日拾獲鸚鵡的陳小姐，她親身作證，指當晚確實是在路邊發現該鸚鵡，並確認郭秀雲是用外套而非網具救雀，且當時鸚鵡的羽毛整齊，沒有脫毛情況。

儘管有證人，但芬姨仍然堅信郭秀雲拿走了她的「金仔」，情緒激動，寢食難安。郭秀雲則希望事件能早日水落石出，讓警方找到真兇，也盼望芬姨能早日尋回愛雀。一宗尋雀事件演變成各執一詞的羅生門，真相究竟如何，仍有待釐清。

