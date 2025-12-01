大埔宏福苑五級火｜豪門少奶奶變人肉暖爐照顧獲救寵物 坐地抱緊15歲狗狗細心安撫

大埔宏福苑11月26日發生五級火，傷亡枕藉，無數家庭被摧毀，搜救工作持續，災民需要不同的支援，多間企業、機構紛紛撥款支持賑災及提供支援。消防員除了在救援行動中拯救生還者外，還陸續救出被困寵物，事件中有逾百隻寵物受傷或死亡。

郭秀雲攬實受驚狗狗

連日來愛協團隊與其他團體及義工一起救治及配對其餘被救出的動物，昨日（11月30日）有網民在Threads貼相並稱當他的愛犬Jason被消防員救出後，因受驚過度全身發抖，在場一名義工攬實他的愛犬Jason，事後他得悉原來這名義工是郭秀雲。

昨日有網民在Threads先貼上多張對話截圖並說：「11月27號與消防員先生的對話，感激你救返Jason，多謝你哋用你哋嘅生命去救我寶寶。」愛犬被救出後被獸醫檢查，這網民說：「Jason健康檢查，超聲波同x ray肺、氣管、胸腔、心臟同驗血all冇事，健康的，只係有少少脫水，醫生話大致上良好，因為好精神生猛，跑得快，又好食得，脫水要俾時間慢慢恢復，大概一至兩星期。」他憶述愛犬Jason被救出重遇的一刻，亦要感激一個人：「27號朝早0928，我見返Jason嘅第一眼就係咁樣，Sharon坐喺地下攬實緊佢。Sharon話見Jason救返出嚟後喺個籠入面係咁震，見佢好驚又凍，所以攬實佢。我當日唔知道你的名字好多謝你，郭秀雲小姐。」

郭秀雲攬狗相惹來不少網民留言，有人說：「郭秀雲本身係可以過住少奶奶嘅闊太生活，但佢為咗動物權益，做咗好多嘢好忙呀。」、「Jason 真係好彩，遇到消防員哥哥同郭小姐，你地要繼續幸福生活吖」、「有次我遇見有雀巢跌咗落嚟，入面原來有兩隻雀B，我當刻只想起郭小姐，我形容個情況俾佢聽後，好快幫我搵義工幫手。」、「郭小姐係真心愛動物嘅人嚟，咁多年無變過。」與此同時，消防員的拯救行動，同樣被讚：「『佢好努力叫我地開門』，生命無分貴賤，點樣可以唔救，多謝消防員咁辛苦，以生命冒險救人救其他生命。」、「呢啲就係香港消防員，絕不輕視任何生命。」、「好感動！超級尊重生命嘅消防員，全香港人嘅英雄，Respect！」

郭秀雲父親是海洋公園創辦人之一

郭秀雲父親是海洋公園創辦人之一，母親家族經營珠寶生意，郭秀雲於1988年參加國際華裔小姐獲得季軍後加入娛樂圈，先後跟TVB、亞視及香港電台合作，並在電影界發展。1990年郭秀雲與武打演員錢小豪在秘婚並育有一子錢浩然（後改名龐景峰），但不足三年便分居，兩人最後離婚收場。現任丈夫是「鋼鐵大王」龐鼎元第五子龐傑，郭秀雲因自小對大自然、動物有濃厚興趣，婚後為爭取動物權益不遺餘力，除了是「愛護動物協會青少年動物拯救隊」成員、香港海豚保育學會及Bloom的大使、香港野生救援及藍色使命的董事、香港鸚鵡救援創辦人等等，歷年來致力向市民灌輸與大自然並存的應有態度，積極參與環保和慈善活動。