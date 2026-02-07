郭秀雲座駕被毀丨豪門千金為救動物花百萬 曾救雀被鬧「八婆」 助宏福苑災民安撫受驚小狗

淡出娛樂圈多年、現年56歲的郭秀雲（Sharon）近年全力為動物權益及環保事業出力，早前她因協助朋友尋找失蹤鸚鵡，其座駕竟在元朗被人蓄意破壞，車頭位置更留下一張帶有威脅成分的字條，內容寫道：「八婆比番隻雀，不比，下次弄人。」郭秀雲隨即報案求助，她稱事件可能涉及「恩怨」，懷疑有人對其機構運作不滿，強調自己絕無將任何鸚鵡據為己有。

郭秀雲自小對動物有濃厚興趣

郭秀雲出身豪門，爸爸是海洋公園創辦人之一，母親家族經營珠寶生意，郭秀雲自小對大自然、動物有濃厚興趣，與「鋼鐵大王」龐鼎元第五子龐傑婚後為爭取動物權益不遺餘力，頭銜多不勝數，包括「愛護動物協會青少年動物拯救隊」成員、香港海豚保育學會大使、香港野生救援董事，更創辦了「香港鸚鵡救援」等組織，致力向公眾宣揚愛護動物的訊息。

郭秀雲曾在大埔宏福苑五級火擔任義工

大埔宏福苑去年11月26日發生五級火，傷亡枕藉，無數家庭被摧毀，消防員在救援行動中除了拯救生還者外，還陸續救出被困寵物，事件中有逾百隻寵物受傷或死亡。當時曾有有網民在Threads貼相並稱當他的愛犬Jason被消防員救出後，因受驚過度全身發抖，在場一名義工攬實他的愛犬Jason，事後他得悉原來這名義工是郭秀雲：「Sharon坐喺地下攬實緊佢。Sharon話見Jason救返出嚟後喺個籠入面係咁震，見佢好驚又凍，所以攬實佢。我當日唔知道你的名字好多謝你，郭秀雲小姐。」結果引來不少網民留言，有人說：「郭秀雲本身係可以過住少奶奶嘅闊太生活，但佢為咗動物權益，做咗好多嘢好忙呀。」、「Jason 真係好彩，遇到消防員哥哥同郭小姐，你地要繼續幸福生活吖」。

郭秀雲過往在多個救援中親力親為

其實過往郭秀雲在多個救援中親力親為，2018年超強颱風「山竹」襲港後，郭秀雲曾招募義工到長洲東灣沙灘、觀音灣、山頂路、李麗珊公園及體育路等執垃圾及清除樹枝，合共執出14噸的垃圾及樹木。郭秀雲亦曾會救助鳥類，試過在葵涌大廈外，單人匹馬攀出大廈外牆的狹窄平台，拯救走失的凱克鸚鵡，對關愛動物不遺餘力。郭秀雲亦曾考取潛水牌，並當海豚保育大使，曾創辦的環保團體「海峰環保教育」參與拍攝保護海洋記錄片，在2010年亦與TVB合作拍攝《森海尋寶》，郭秀雲在2016年親赴南非，成功遊說將穿山甲列入瀕危物種，為這類慘遭走私的溫和生物帶來曙光。郭秀雲在2018年更獲「全球潛水名人堂協會」頒發第18屆「全球女性潛水名人堂（The Women Divers Hall of Fame）」，成為首位亞洲得獎者。

郭秀雲曾因營救貓頭鷹遭被鬧八婆

郭秀雲曾在2024年在香港濕地公園營救貓頭鷹遭攝影發燒友阻撓，其中一名男子更對郭秀雲惡言相向，當時她說：「我都唔係幾開心，未試過無端端畀啲人咁鬧法。講埋晒啲『嗰個八婆拎去賣㗎，唔好信佢，佢講大話㗎！』」最終郭秀雲報警求助，幸好成功聯絡到倉鴞（Barn Owl）的主人，不過由於主人將會離開香港，故委託郭秀雲暫時照顧。對於多年來保護動物，郭秀雲曾說：「我哋兩個都係非常有同理心嘅人，如果見到啲動物受咗傷即係貓狗乜都好，我哋都會忍唔住一定都會救。當然貓狗就好彩都有好多貓狗義工，所以我就變咗集中喺啲珍禽異獸。老公係最慘，佢本身怕蛇，但而家屋企淨係蛇都多過100條喺度，去到我呢個 Level屋企動物多得咁緊要呢，就真係每個月都係萬萬聲，淨係計餵食方面，仲未計醫療，所以年中支出使費都過百萬，如果唔係老公一路咁支持我，我諗啲動物死晒。」