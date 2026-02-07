Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

郭秀雲元朗代友尋遺失鸚鵡 座駕擋風玻璃被擊碎 兇徒留字條：下次弄人

突發
更新時間：06:02 2026-02-07 HKT
發佈時間：06:02 2026-02-07 HKT

元朗昨晚（6日）發生一宗針對公眾人物的刑事毀壞案。成立動保機構「香港鸚鵡救援」的前藝人郭秀雲，在元朗協助友人尋找遺失鸚鵡期間，停泊在路邊的座駕慘遭毒手。擋風玻璃被擊至碎裂，車頭更留下一張寫有恐嚇字句的字條，要求她「比番隻雀（還鳥）」。警方已將案件列作刑事毀壞處理。

半小時內折返 驚見「蛛網狀」碎裂

事發於昨晚10時許，56歲的郭秀雲駕着印有其機構標誌的私家車，前往元朗壆圍路一帶，原本打算將物資交予一名獸醫友人，並順道在附近尋找對方早前遺失的鸚鵡。據悉，現場環境偏僻昏暗，郭女手持電筒在附近搜索約半小時後折返。

當她回到避車處時，赫然發現座駕擋風玻璃呈蛛網狀碎裂。郭秀雲起初以為因違泊引起不滿，隨後卻發現車頭留有一張字條，內容寫道：「八婆比番隻雀，不比，下次弄人。」她意識到事態嚴重，隨即報案求助。

疑遭跟蹤報復 郭秀雲：憂家人安全

郭秀雲接受訪問時透露，事件可能涉及「恩怨」，懷疑有人對其機構運作不滿，強調自己絕無將任何鸚鵡據為己有。她直言難以想像對方「可以玩到咁」，警方亦提醒她需檢查車底是否被安裝了跟蹤器，不排除早前已被兇徒盯上。

被問及會否擔心人身安全，郭秀雲展現英氣一面稱：「如果佢唔用槍，我唔係太過擔心。」但她坦言會擔心家人的安全，形容歹徒的做法非常過分。

警方表示，於昨晚10時15分接獲郭姓女子報案。經初步調查後，案件交由元朗警區刑事調查隊跟進。現時警方正翻查附近一帶的閉路電視片段，追緝涉案兇徒。

