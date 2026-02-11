東張西望｜變態男筲箕灣赤裸露鳥行山  向女行山客露械：你唔使驚我  四圍便溺害慘東張女神

今日（11日）一集《東張西望》報道，一名中年男子頻於筲箕灣東駿苑對面的山邊出沒，他被多名街坊目睹全身赤裸行山，更被影到向着民居方向小便，非常離譜。有行山女士指，自己和朋友都曾於行山時見過這位變態男子，指他於山上擁有小屋，見有女士行過就跳出來露械非常可惡，有街坊更表示他「周圍屙屎」，而「東張女神」貓仔黎寬怡，不幸於探訪途中踩中「地雷」，非常慘情。

山系裸男一絲不掛對民居小便

街劫江太報「東張」，指她於家中望向山邊時，時常見到一名叔叔全身赤裸走上山頭，因為該條上山必經之路，跟民居其實十分接近，故此可以清晰見到他一絲不掛，一次她更拍得赤裸阿叔向民居方向小便，極度嘔心。江太向管理處反映，但因為叔叔赤裸所經之處並不在屋苑範圍，所以管理員欲管無從。而另一位報料者Ryan表示，曾於家中見到赤裸叔叔全身冇着衫，在山上一大石上露械曬太陽足足3、40分鐘，非常擾民。

山系裸男專嚇女行山客

「東張」團隊出動採訪，因為該名變態男子「赤裸出勤」非常頻密，所以附近很多居民都曾見過他赤裸橫行，更有行山女士表示，這名變態男子於山上有一間屋：「佢喺上面有間屋，見到女行山客行過，佢就跳出嚟嚇人，佢仲喺山上面四圍屙屎」。而另一位行山女子，就更試過跟他正面交鋒：「佢好多嘢講，話自己唔着衫啫，唔使怕我，我話我係女、你係男，你唔着衫好醜，佢就話自己可以擰歪面」。

貓仔黎寬怡不幸受傷

為拍得這名裸男，「東張」團隊天未光就行上山，怎料未找到目標，主播黎寬怡跟一些拍攝人員都踩中「地雷」，令拍攝團隊十分沮喪。而到了節目完結前播出預告，「東張」團隊終拍得這名變態阿叔的盧山真面目，並展開驚心動魄的追逐戰，貓仔黎寬怡更在過程中不幸受傷，詳情要留意明天節目。

