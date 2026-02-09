Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

東張西望丨直擊土瓜灣街市大群老鼠任食生豬肉 新鮮豬肉隨地擺 市民進食恐致命揚言罷買

影視圈
更新時間：21:00 2026-02-09 HKT
發佈時間：21:00 2026-02-09 HKT

TVB節目《東張西望》今晚（9日）報導土瓜灣街市豬肉檔嚴重的鼠患問題，其衛生情況令人咋舌。《東張西望》經過長達兩個月的深入追查，拍得大量老鼠在凌晨時分，於準備出售的新鮮豬肉上「開餐」的驚悚畫面，引起市民對食物安全的極大恐慌。東張女神黎寬怡更近距離在老鼠開餐的位置前進行報導，可謂相當大膽。

生豬肉變老鼠放題場面噁心

事發地點位於土瓜灣九龍城道與落山道一帶的街市肉檔。從觀眾Peter提供的片段及節目組的夜視鏡頭可見，在凌晨三至五點，豬肉檔雖未開門，但鐵閘卻未完全關上，留下巨大空隙。數十隻肥大的老鼠如入無人之境，從街外鑽入店內，爬滿一堆堆剛送抵、隨意堆放在地上的新鮮豬肉，大群老鼠上演一場恐怖「自助餐」。畫面所見，至少七、八隻老鼠在「豬肉山」上爬來爬去，肆無忌憚地大快朵頤，啃食豬肉，甚至有老鼠鑽入裝著豬內臟的膠籃中覓食，場面極度噁心，令人反胃。

相關閱讀：東張西望丨大埔食肆老鼠開餐片原來拍咗一年先公開？店家斥AI合成 拍攝者反擊：千真萬確

街坊看片段感震驚拒絕再光顧

《東張西望》採訪了多名當區街坊，他們對鼠患問題早已怨聲載道，但看到影片後依然表示極度震驚。有女士驚呼：「好恐怖！如果知邊一間，我真係唔會去（買）！」另一位街坊更表示，「嚇死人呀，少啲食啦……唔食啦！」直言寧願吃急凍豬肉。有同一條街的店舖老闆受訪表示：「我啱啱先買完……」對於剛買的豬肉可能被老鼠咬過，感到相當驚訝。受訪的市民普遍認為，這種情況完全無法接受，擔心會「食壞人」。

被老鼠啃咬生肉可傳播致命病毒

家庭醫生林永和在《東張西望》中提醒觀眾，老鼠身上帶有多種病原體，可透過其口水、糞便、尿液及皮毛等傳播沙門氏菌、金黃葡萄球菌等，引致腸胃炎。更可怕的是，老鼠亦可傳播「大鼠戊型肝炎」等嚴重疾病，對長者、長期病患等免疫力較弱的人群可能致命。

相關閱讀：大埔粉麵店疑現鼠蹤 食環署今派員巡查：食物室不潔已檢控 疑有鼠跡未見鼠隻

清洗烹煮也難保安全

林醫生強調，即使將豬肉買回家，單純用水沖洗也無法清除已滲入肉內的細菌；就算經過高溫烹煮，雖能殺死大部分細菌，但某些耐熱的毒素仍然存在。他直言：「我會建議真的把它放棄比較好。」

滅鼠專家Henry則分析，片中的是體型較大的溝鼠和擅於攀爬的屋頂鼠，牠們已習慣人類活動，膽子極大。而肉檔職員竟將豬肉隨意丟在地上，以及不關好鐵閘，無疑是「中門大開」，引鼠入室。《東張西望》在節目尾聲預告會播出運送員及檔販，如何不衛生地處理待出售的生豬肉，部份片段可見他們將生豬肉在街道上拖行，衛生情況堪憂。而《東張西望》主持下集將會直接與涉事豬肉檔的職員對質，追究責任，事件後續發展值得密切關注。

相關閱讀：土瓜灣街市豬肉檔鼠患嚴重 食環署：一直持續跟進及巡查 上月底已發出即時封閉令

涉事豬肉檔收即時封閉令

據食環署回覆傳媒查詢時表示，土瓜灣一間豬肉檔因鼠患嚴重，被食環署於1月24日發出即時封閉令。該店被發現有多隻老鼠在新鮮豬肉上進食，衛生情況堪憂。儘管店舖曾於2月6日要求解封，但因衛生及滅鼠措施仍未達標而被拒絕，封閉令至今仍然生效。為此，食環署已加強全港巡查，在近期的特別行動中檢查了超過250間新鮮糧食店，並提出了101次口頭警告及47宗檢控。署方重申，會繼續密切監察並嚴格執法，違規者可被檢控，嚴重情況下牌照可能被吊銷，以保障食物安全及公眾健康。

