東張西望丨大埔食肆老鼠開餐片原來拍咗一年先公開？店家斥AI合成 拍攝者反擊：千真萬確

近日，一段關於大埔某食肆後廚有多隻老鼠在裝滿生肉的桶內「開大餐」的影片在網上瘋傳，引發市民對食品安全的廣泛關注。涉事食肆隨後發表聲明，指影片為「AI合成」，並已報警處理。然而，《東張西望》節目組找到了影片的拍攝者，對方堅稱影片「千真萬確」，更表示歡迎找專業人士鍳定真偽性。

駭人影片引發熱議 市民感噁心

影片中可見，在食肆的後廚近門口位置，一個藍色膠桶內裝滿了生肉的食材，至少有五、六隻老鼠在桶內大快朵頤，場面令人震驚。影片在各大社交平台被迅速傳播，《東張西望》派出主持在街頭採訪，市民紛紛表示「很噁心」、「很可怕」，有該店的熟客更表示暫時不敢再光顧。

店家稱影片是AI合成

面對輿論壓力，涉事店舖在社交平台發表聲明，稱影片是有人惡意誹謗，並指影片有多個不合理及常見的AI合成内容特徵，包括畫面比例異常、物件邊緣模糊、光影不自然，認為是惡意誹謗，並已就事件報警處理。

《東張西望》記者到店舖求證，店員表示聲明由負責人發出，「其實呢啲……專業嘅人呢，一睇就睇得出㗎喇，（老鼠）後期key上去㗎嘛！」該店員亦透露，食環署職員曾到場巡查，並提醒他們注意衛生。

拍攝者王先生現身：歡迎鑑定

為查明真相，《東張西望》節目組聯絡到影片拍攝者王先生。他透過電話訪問表示，影片是他在2025年2月上旬凌晨時分，於該店後巷停車場等候朋友時親眼目睹並拍攝的。王先生強調：「呢段片呢，係千真萬確嘅。我手頭上面呢，有呢個original file (原始檔案) 喺度。咁我亦都歡迎佢哋搵人同我對質，或者可以搵啲專家嚟check吓我條片，究竟係咪真係有郁過手腳，或者係用AI整出嚟嘅。」

對於為何事隔一年才將影片公開，王先生解釋，最初拍攝只是為了跟經常光顧該店的朋友開玩笑。直到最近，他在網上看到有人發帖討論同一家店的衛生問題，便在留言區貼出這段影片，旨在與同為大埔的街坊討論，沒想到會引起如此大的迴響。

食環署：有懷疑鼠跡

而《星島頭條》日前亦就事件向食物環境衞生署查詢，署方回覆指派員到該食肆視察，發現食物室不潔並已提出檢控。人員雖未發現鼠隻，但有懷疑鼠跡，已勒令清潔。署方正調查事件是否因不當處理食物引致鼠患，並已在附近加強潔淨及放置毒餌防治，會持續留意該處的衛生情況。