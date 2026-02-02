東張西望丨撞車碰瓷黨驚現「御用律師、醫生」？撞車黨產業鏈疑曝光 被質疑專呃無辜車主

香港近期疑似出現專業級的「撞車碰瓷黨」，專門製造輕微交通意外後索取巨額賠償，令駕駛者人心惶惶。TVB節目《東張西望》連日報導多宗相關個案，在今晚（2日）播出的最新一集繼續跟進，揭露了更多「撞車碰瓷黨」的驚人手法，有苦主堅稱自己明明是意外中的無辜一方，事後竟反被對方索償，斥手法極之離譜。

苦主綠燈直行被撞竟反遭索償

《東張西望》接受近日接獲過百宗求助，其中一位苦主梁小姐受訪指，其父親在2025年4月駕駛的士，在旺角一個路口依循綠燈燈號正常行駛時，被一輛沒有按「讓路」標誌停下的私家車從旁衝出繼而發生碰撞。當時對方司機亦自知理虧，雙方報警後決定以8000元私下和解，並簽署和解協議，列明今後互不追究。

豈料事隔半年，梁小姐父親突然收到由一名姓林的律師發出的律師信，指意外中對方車上的一名乘客頸部受傷，並附上由一名姓謝的醫生發出的醫療報告及病假紙，向梁父一方提出索償。更甚的是，由於當時沒有向保險公司申報，保險公司在收到律師信後，不但將梁父的保費由四萬多港元大增至近十萬，更表明未必會處理這次索償。

相關閱讀：東張西望丨「攞命鄰居」失控實錄 手持鐵鎚狂扑大閘木門 女戶主崩潰尖叫：原來租客係最惡

疑集團式運作索償手法如出一轍

《東張西望》指出，節目至今已收到近百宗類似的求助個案，案情細節竟有驚人的相似之處。大部分個案中，即使只是極輕微的碰撞，事後都會收到由同一間「林律師」發出的信件，並附上由同一位「謝醫生」開出的診斷證明，索償金額由數十萬至過百萬港元不等，令人懷疑這是一個有組織、一條龍服務的「撞車碰瓷黨」集團。

在梁小姐的個案中，對方乘客聲稱因傷無法工作，並提供了月薪超過兩萬港元的工資單作證明，但並未提出具體的索償金額，如同一個「無底深潭」。這種有備而來的專業手法，令無辜的駕駛者承受巨大的精神及金錢壓力。

相關閱讀：東張西望｜「攞命鄰居」鐵鎚襲東張團隊 林映輝被怒推臨危不亂極專業 生死5分鐘畫面曝光

主持致電診所尋謝醫生不果

為了查證真相，《東張西望》主持根據醫療報告上的資料，直接致電「謝醫生」的診所。當主持表明身份，並詢問為何多宗交通意外的傷者均由他診斷，而且傷勢及報告內容都異常相似時，接聽電話的職員回應：「謝醫生有嚟睇過診，但都好耐冇嚟過喇！」更透露現時的駐診醫生已換成一名姓陳的醫生。

大律師拆解困局籲車主謹慎應對

根據法例，因交通意外引致的人身傷害，追溯期長達三年。因此，即使事發後一段時間，對方仍有權提出索償。面對「撞車碰瓷黨」的猖獗行徑，節目請來陸偉雄大律師為一眾苦主拆解困局。他提醒駕駛者，收到律師信時切勿置之不理，因為對方可以採取下一步法律行動，直接入稟法院。車主應評估自己的責任，即使認為自己沒有錯，也應發信反駁對方，或尋求專業協助。不過，節目中亦有成功「全身而退」的個案，有車主曾被索償75萬，但最後對方卻自行撤銷案件，分文未取，整個索償過程極不合理。《東張西望》明晚（3日）將會繼續跟進事件，為更多被「撞車碰瓷黨」纏繞的無助車主發聲。

相關閱讀：東張西望｜52歲失婚港女屢遇情騙 微信搵單身男遭呃近40萬曾輕生 繼續網上交友：冇人傾偈我唔得