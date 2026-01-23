東張西望｜52歲失婚港女屢遇情騙 微信搵單身男遭呃近40萬曾輕生 繼續網上交友：冇人傾偈我唔得

今日（23日）《東張西望》報道，一名52歲香港失婚女子，因為寂寞難耐想找另一半，尋迷於微信內尋找單身男子，最終屢次遇上情騙，分別被3名賊人呃去總共36萬。這名黃小姐坦言，自己十分寂寞空虛，因為自覺年紀並不大，故此就立心在網上找情人，最終弄得傷痕累累，更因此患上抑鬱症甚至自殺，她也跟《東張》女主持大嘆：「點解總係我畀人呃？」。

52歲黃小姐想趁後生搵個伴

身材瘦削的黃小姐曾經嫁人，不過廿多年前已離婚，但因為經濟關係，這對前夫前妻卻仍同住一室。二人育有兩個仔女，但已長大成人獨立生活，令黃小姐更希望趁依然年輕，成功找到真命天子。

黃小姐於微信搵單身男

黃小姐表示會於微信內找單身男，其目標是五十尾、六十頭的男子，並專搵已經離婚或喪偶的對象：「都咁老喇都玩夠喇，係咪先？」，但看似很有策略的黃小姐卻一直遇上騙子，她表示：「一共遇到3個，一個呃我30萬，一個5萬一個1萬，總共畀人呃咗36萬」。

黃小姐幾日已想嫁畀騙徒

黃小姐被騙過程千篇一律，都是經不起從未見面的陌生男子的甜言蜜語，而過數已對方作投資。最「狼死」的一位45歲、網名叫文強的男子，黃小姐自言識了他不久，已「好想嫁畀佢」，並以為執到寶。他介紹黃小姐玩亞馬遜券：「佢話如果搵到一筆就可以收手，就可以同我結婚」。最後黃小姐連鄉下的祖屋亦賣掉，多次過數下給予對方30萬以作投資。黃小姐見勢色不對想要回金錢，當然被拒絕。黃小姐之後報警，警察亦明言這些錢根本「攞唔番」。「我真係好嬲，我報完警之後就返屋企自殺。如果畀我見到佢，我一定打佢一身」。

黃小姐：我真係鬼上身

但失去了30萬仍然未能弄醒黃小姐，之後再遇上另一位內地單身男，再跟他玩證券，亦於多次過數下捐失5萬元。黃小姐亦嘆謂：「我真係鬼上身，又畀人呃，點解次次被騙嘅都係我呢？」。之後黃小姐再遇上另一個騙子，過數1萬之後卻發覺「過錯咗數」，騙子眼見幾已落袋的金錢白白錯失，就鬧爆黃小姐，雖然被大聲喝斥，但黃小姐之後仍然跟該男子聯絡。

黃小姐難耐寂寞：冇人傾偈我唔得

《東張》女主持林映暉，直接問黃小姐「點解仲未醒」，黃小姐就表示自己捱唔住寂寞：「唔得呀，冇人同我傾偈真係唔得」，她亦拒絕在現實中擴闊圈子找男友，因為她怕現實中的男性若已結婚，「自己就會好瘀」。

