東張西望｜印傭虐待BB足3分鐘片段曝光  狂搖頭部險扯斷腦血管  媽媽報警：我對唔住個仔

今晚（16日）《東張西望》報導一宗工人姐姐虐待BB個案，報《東張》的媽媽阿C，表示查看家中的CCTV時， 竟見到新聘的印傭，抱住少主大力搖晃，甚至長達3分鐘！阿C指出，BB受虐後出現神情呆滯、「有奶都唔想食」的情況，醫生亦指BB受到「虐待性頭部創傷」，BB絕對有機會因此死亡。

印傭起初笑容可掬似有愛心

阿C表示，去年誕下家中第一個BB，整個家庭都十分開心，但因為自己要返工，故此特意透過中介去聘請傭人，最終她以19,800元，聘請了一位於新加坡有4年照顧嬰兒經驗的印傭，請她來港進駐家中專責照顧BB。阿C表示，她起初對這位姐姐印象良好：「佢都好好笑容，個樣都似有愛心，我請咗陪月返嚟教佢點照顧BB，佢學完之後都照顧到BB，所以我都幾滿意，畀個BB跟佢入房，我都冇特登Check CCTV佢做成點」。

印傭大力搖晃BB冇陰功

這位印傭來到的時候，BB只有3個月大，1個月後阿C發現工人姐姐，晚上會抱住BB一齊瞓，她怕有意外出現，就開CCTV查看該位印傭的表現，怎料發現自己的骨肉受到虐待。她看到印傭粗暴地餵奶，見BB大喊，竟然用力將BB搖晃，令BB的頭部不受控地前後擺動，十分陰功。

「虐待性頭部創傷」可導致BB死亡

醫生指印傭這個動作，會令BB腦中的海綿體，會不斷撞擊極硬的顱骨，並且有機會扯斷腦中的血管，最嚴重是可以引致死亡，這種對BB有致命影響的動作，叫「虐待性頭部創傷」。

印傭虐待BB足足三分鐘

阿C表示：「當時見到好震驚，我搵中介去傾，佢話最好唔好當面質問佢，因為佢都要喺度住，所以我返去特登教多次佢，叫佢千祈唔好大力搖BB」。怎料阿C的好心惻隱，竟讓BB遭受更進一步的傷害。過了一星期，阿C發現BB神情呆滯，「見到樽奶都唔想飲」，就再次Check CCTV，令她極度震撼，這位印傭竟變本加厲，抱住BB將其頭部多次猛力搖晃，竟然長達3分鐘。阿C表示自己「對唔住個BB」：「原本想搵人嚟照顧佢，點知令佢畀人虐待！」。阿C之後報警，並立即將她辭退，後者亦要到警署接受調查。她表示今次報《東張》，是希望中介公司可以完善機制，如果有虐待前科，就不要再讓她到香港打工。

