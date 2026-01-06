Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

東張西望｜女兒指證母手機充斥通姦床照  六旬翁慘白養便宜仔女  有家歸不得報警：佢會有報應

影視圈
更新時間：22:00 2026-01-06 HKT
發佈時間：22:00 2026-01-06 HKT

今晚（6日）《東張西望》報導一宗妻子紅杏出牆，令年長夫有家歸不得的故事。報《東張》的何先生表示於50多歲時意外獲得麟兒，當時十分高興，到翌年其妻馮小姐更再多生一個女兒，令他突然成為四孩之父。其妻之後將手機借給大女使用，但內裏竟藏着媽媽和另一名男人的床照，大女更發現姦夫是其父親的朋友。大女將事實告之爸爸，何先生在檢驗DNA後知道該兩名小朋友都並非親生骨肉，自己幫出軌妻子白白養了數年「便宜仔女」。

何先生跟前妻本為老闆秘書關係

何先生向《東張》表示，他跟馮小姐的戀情於2003年開始，當時四十多歲的何先生是公司老闆，而廿多歲的馮小姐則是秘書，何先生表示：「當時佢同我講屋企冇電，想喺公司瞓一晚，我話你咪瞓囉，點知佢話隔籬冇冷氣，最終走咗嚟同我瞓」。二人發生關係，之後有了BB後決定結婚。

何先生50多歲兩年抱兩起疑心

之後馮小姐好快幫何先生誕下兩名女兒，到2017年，馮小姐告之何先生有了身孕，之後誕下一名兒子，何先生話：「我當時好開心，咁耐之後突然有個仔，個個都話個仔好似我咁，肥嘟嘟」。翌年馮小姐再生一女，何先生亦開始起疑：「兩公婆呢啲最清楚啦。佢出面同個男人搞完，可以返嚟搵我補飛，你話呢個人賤唔賤格？」。

馮小姐電話充斥通姦證據

天網灰灰，一次馮小姐將手機借予大女使用，竟忘了將私密相片刪除，大女發現媽媽和另一男人的床照和其他親熱照片，並發現該男子是何先生和馮小姐平時會聯絡的朋友羅先生，而羅先生亦屬有家室之人。大女最後決定將真相告之爸爸。

何先生白養便宜仔女

握有馮小姐通姦證據的何先生，之後驗過三子、四女的DNA，不出所料都並非自己骨肉：「嗰陣成個世界黑晒。一個唔止，仲要兩個咁樣去呃我，我真係好傷」。何先生之後帶走大女、二女決定和馮小姐離婚，兩夫妻即時嗌大交，馮小姐理直氣壯，指香港沒有通姦罪，她一定要分何先生一半身家。

何先生：呢個女人會有報應

最後上完法庭，判二人共同擁有的物業，需於4個月內以不低於1,000萬出售，但之後因為未能賣出而引起之後事端。何先生因為之後經濟出現問題，希望返回該物業居住，不過馮小姐卻不允許；之後和新歡羅先生，於同屋苑置業的馮小姐更索性自己搬入舊居，之後何先生多次想重返物業都不果，雙方更多次報警。何先生表示：「呢個人無論同邊個一齊都唔會專一，就算之後同姦夫一齊都唔會專一。呢個人一定會有報應」。

