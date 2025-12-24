前《東張》女神棄6.7萬政府工！做完政協入浸大任高級職位 曾拍百部劇集星運奇差

前落選港姐黃穎君（Burmie）加入TVB後曾演逾100部劇集，但發展依然未有起色，直到加入《東張西望》成為《東張》女神後終於受到注意，其中她曾勇闖「曱甴屋」而被網民大讚。黃穎君在2022年離開TVB後，轉跑道加入政府成為民政事務局媒體主任，月薪達港幣$67,295，黃穎君曾表示主持《東張》激發其使命感，希望以另一個身分為社會作更多貢獻。

黃穎君又再度挑戰新領域

不過黃穎君的身份變化越來越大，其後黃穎君毅然放棄政府工，成為武漢市港區政協委員，不單要時常往返武漢開會，還要參加大量宣揚中華文化的活動，黃穎君更成為國安法導師，工作十分忙碌。最近黃穎君又再度挑戰新領域，正式加入香港浸會大學（HKBU），擔任大學合作發展處高級經理。

黃穎君加入香港浸會大學行政及管治架構

黃穎君日前在IG貼上工作相並說：「差不多要好好總結一下2025年了，加入香港浸會大學了解高等院校的行政及管治架構，獲益匪淺。我不擅長教人，但我很願意分享經驗。我不是比較聰明，而是走了很長的路，讓我的人生故事比較豐盛。#凡走過必留下痕跡 #努力的人光芒萬丈 #希望成為有正面影響力的人 #致力建立理性發聲平台」

黃穎君為交學費兼替還債加入娛樂圈

黃穎君曾經表示因為要為養家還債而加入娛樂圈，在大學期間，有一天從事製衣生意的父母致電她，指因錯信朋友而導致生意失敗並要破產，為了交大學學費兼替屋企還債，黃穎君曾一周補習補足7天，還兼職做客戶服務員及派傳單，最高峰時，曾經一日打7份工，最後她選擇進入娛樂圈，希望可以名成利就。入行後黃穎君曾擔任TVB娛樂新聞台主持，2019年開始加入《東張西望》擔任外景主持，期間曾追訪外傭街頭非法煮食，鬧市「捕捉」巨鼠橫行，富亨邨曱甴屋等個案，令人印象深刻，當中又試過勇闖大埔富亨邨「曱甴屋」，結果被獲封「東張女勇士」。黃穎君在TVB的11年間拍過劇百部劇集，雖然戲分不重，但在2017年《降魔的》飾演「龍貓嫂」，一度受關注。

