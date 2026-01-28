東張西望｜「攞命鄰居」鐵鎚襲東張團隊  林映輝被怒推臨危不亂極專業  生死5分鐘畫面曝光

今晚《東張西望》繼續跟進「攞命鄰居」事件。徐先生與徐太太去年斥資40多萬購買黃大仙屋邨一個200平方呎租置單位，還花了10多萬元裝修，怎料卻遇上疑似有精神問題的失控婆婆襲擊滋擾，前後被騷擾長達120日。今晚《東張》直擊這名「送飯婆婆」的終極暴力惡行，亦跟進事件平復之後，房署的跟進工作，其回覆或會令徐先生夫婦甚為無奈。

林映暉深入虎穴

昨晚講到《東張》攝製隊決定到婆婆單位嘗試了解情況，主持林映暉深入虎穴，期間林映暉多次不怕危險接近婆婆，見後者突然衝出門口、向隔鄰的單位瘋狂踢閘，林映暉亦處變不驚，冷靜地問「嗰度唔係你屋企，點解你要踢閘？」，之後婆婆返到屋企，林映暉亦緊隨步入，婆婆隨後情緒激動，甚至大力推開林映暉，但後者仍然沒有絲毫畏縮，甚為專業。

相關閱讀：東張西望丨「攞命鄰居」失控實錄 手持鐵鎚狂扑大閘木門 女戶主崩潰尖叫：原來租客係最惡

婆婆向東張團隊揮鎚

之後婆婆突然發難，手持巨型鐵鎚衝上徐先生夫婦單位外，期間更一度向《東張》工作人員揮鎚，險象橫生。當時剛巧徐先生夫婦並未有閂門，幸好《東張》的工作人員大聲叫「閂門」，徐先生才及時關上木門，不夠兩秒婆婆已「手起鎚落」，瘋狂向木門狂轟5分鐘，期間見婆婆鎚鎚有力，木門被她打到出現多個凹痕，口內亦發出徐太的哭喊驚呼聲，情況極為恐怖。《東張》團隊即時決定報警。

婆婆被制服扣上手銬

施襲完畢的婆婆回到自己家中，再沒有開門予《東張》團隊，之後警方趕到，最後成功入屋將婆婆制服，並為她扣了手銬，隨後將她送院；而徐先生夫婦經歷剛才的生死一瞬間，感到極之害怕，徐太太亦驚慌過度同樣要送院。徐先生夫婦之後接受訪問，表示當時的確感到徘徊在生死邊緣，徐先生道：「我咁大個仔都未見過咁暴力嘅場面，我需要食過夜粥，但如果佢入到嚟，我都冇信心可以制服佢」。徐先生又謂，婆婆的5分鐘施襲，已令木門接近破爛，在屋內亦看到出現裂痕。

徐太太：我冇嬲佢

徐先生夫婦之後在《東張》團隊的協助下，去到房署了解事件將如何跟進，有關方面之後派出保安於徐先生的單位外一日巡邏7次，徐太亦滿意相關安排。徐先生表示依家估計，婆婆是認為她的心上人正在他們家中，故此就為該單位送飯，不過因為徐先生夫婦不接受好意，故此婆婆就勃然大怒施以襲擊。徐太之後表示：「其實佢都好慘，冇咗個家庭，我冇嬲到佢，我希望第時有機會，佢認唔認得我都好，我可以去探吓佢」。

房署：婆婆表現平靜

至於婆婆被送入醫院後，一直被扣上手銬要接受警方調查，之後兩周之後《東張》再度婆婆住處探訪，卻沒有人在家，婆婆疑似仍被警方扣查。《東張》之後為此事去信房署，房署指已經接觸過婆婆，認為婆婆「溝通及表達能力都正常，表現平靜」，亦指她居住多年，「從未有任何投訴或暴力事件的紀錄」，事發後署方已「要求她停止暴力行為」。主持區永權之後指：「睇晒成個故事，再睇埋剛才呢個回應，已經有人火速話：『嘩，真係唔該晒喎』」。

相關閱讀：東張西望｜印傭虐待BB足3分鐘片段曝光 狂搖頭部險扯斷腦血管 媽媽報警：我對唔住個仔