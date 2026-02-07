大埔粉麵店疑現鼠蹤 食環署今派員巡查：食物室不潔已檢控 疑有鼠跡未見鼠隻

近日網上流傳一段影片，指大埔區一間具有名氣的老字號粉麵店的廚房出現多隻老鼠，在裝有食材的膠桶上「開餐」，其後又有人拍到多個鳳爪排骨盅飯被放在後巷一架手推車上，旁邊為一桶廚餘，衞生欠佳。事件引來區內居民熱烈討論，店家其後在facebook發聲明，承認將鳳爪排骨飯放置於手推車上實屬疏忽，並向顧客致歉，但相關老鼠影片則質疑屬AI生成或剪輯，屬惡意誹謗，已就事件報警求助。食環署回覆《星島頭條》表示，今早派員到該食肆視察，其間發現事涉食肆食物室不潔，已根據《食物業規例》（第132X章）提出檢控，同時又指未有在食肆內發現鼠隻活動，但有懷疑鼠跡，已向持牌人進行衞生教育並指示其進行清潔。

有關影片長約20秒，片中見到6隻老鼠進食桶內食材，大快朵頤，之後又在廚房內流竄，如入無人之境。另外，有網民表示曾見過涉事食肆將多個鳳爪排骨盅飯放在後巷一架手推車上，旁邊放有一個裝滿廚餘的膠桶，環境極之惡劣。拍片的片主指，當日半夜經過上址經過，見到有大批老鼠出現，於是將情況拍低，直言「無花無假」，「仲有好多喺爐頭上面喉管走嚟走去」。

不少網民認為老鼠橫行的情況非常誇張，令人嘩然，「搞啲咁嘅嘢。好地地乾乾淨淨做食市唔得嘅咩？」、「呢間超級污糟成日都見有人講食到有曱甴」、「咁光猛都敢出黎開餐，應該係日日幫襯嘅熟客仔」、「隻隻都肥肥白白，證明呢度伙食幾好」。

涉事食肆發聲明：疑AI合成惡意誹謗 已就事件報警

據了解，涉事的粉麵店位於大埔廣福里，是區內具有名氣的老字號，除提供魚旦及其他粉麵之外，還提供蒸飯等食品。今日（7日）早上涉事粉麵店在社交媒體發出「嚴正聲明及致歉啟事」，承認將鳳爪排骨飯放置於手推車上實屬疏忽，並就此向顧客致歉，以及改善相關處理流程、加強員工監督與再培訓，杜絕同類事件再次發生。但對於有關老鼠的影片，店家則表示是惡意誹謗，強調片中出現「多項不合理及常見於 AI 合成內容的情況」，指影片疑為AI生成或剪輯內容，已就事件向警方報案及委託律師跟進。

涉事粉麵店今日在社交媒體發出「嚴正聲明及致歉啟事」。

拍到鼠蹤的網民向傳媒表示，涉事片段是在去年2月拍攝，當時他在店舖後方停車場等朋友見到老鼠「開餐」的一幕，強調影片「千真萬確」並有保留有原檔，如店方指控他造謠、或要追究法律責任等，他都歡迎當面對質，亦指可以找專業人士驗證真偽。

食環署：食肆疑有鼠跡 未見鼠隻

食物環境衞生署就事件回覆《星島頭條》表示，食環署留意到社交媒體上流傳事涉食肆衞生情況的片段，遂於今早派員到該食肆視察，其間發現事涉食肆食物室不潔，已根據《食物業規例》（第132X章）提出檢控。

食環署指人員今日的巡查未有在食肆內發現鼠隻活動，但有懷疑鼠跡，已向持牌人進行衞生教育並指示其進行清潔。就該食肆懷疑不當處理食物引致鼠患，調查工作仍在進行中，如有證據會採取進一步行動。食環署亦已加強附近公眾地方的潔淨工作和放置毒餌，以防治鼠患。署方會持續留意該處的衛生情況。

