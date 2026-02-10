東張西望丨土瓜灣鼠患驚魂！直擊處理豬肉過程 地上切割、拖行豬殼 店員：香港有邊間唔係咁

TVB節目《東張西望》近日繼續跟進土瓜灣區嚴峻的鼠患問題，揭發了令人震驚的食物安全危機。有豬肉檔被拍到在凌晨時分，竟有多隻老鼠在未出售的豬肉上爬行啃食，上演「老鼠開餐」的恐怖畫面，而這些疑受污染的豬肉隨後竟被若無其事地出售給街坊，事件引起全城嘩然。

店員於地上分割豬肉

《東張西望》今晚（10日）更播出，店員在清晨時分回到店鋪後，對這些被老鼠「加料」的豬肉，僅以水喉隨便沖洗，甚至直接在骯髒的地上進行分割，再掛起出售給毫不知情的市民。

鼠患問題籠罩全區居民苦不堪言

除了豬肉檔的衛生問題，鼠患已全面攻陷土瓜灣。有居住在某大廈5樓的街坊表示，即使在白天，家中也會有大老鼠出沒。另一位黃伯則向記者展示樓梯間滿佈的老鼠糞便，並表示其天台的植物亦被老鼠啃食殆盡，甚至在睡覺時被老鼠驚醒，生活大受困擾。

滅鼠專家Henry在訪問中指出，土瓜灣的鼠患問題一直非常嚴重，特別是在缺乏管理的「三無大廈」和舊式唐樓。居民處理垃圾的方式不當，例如隨意丟棄外賣廚餘，為老鼠提供了源源不絕的食物來源，導致問題惡化。

食環署跟進事件

節目組將證據交予食物環境衞生署。食環署回覆指，去年12月至今年1月期間曾對涉事店鋪進行突擊檢查，發現有店鋪未有妥善處理豬隻屠體及存在鼠跡，已即時提出檢控。在《東張西望》查詢後不久，其中一間被點名的「豬肉檔A」被食環署發出封閉令，勒令暫時停業。

店員迴避老鼠吃生豬肉問題

然而，當記者向另一間同樣被拍到有老鼠的豬肉檔求證時，店員卻矢口否認，稱「唔知道」，並將責任推卸給政府，態度迴避。職員顯得十分激動，雖然承認早知有老鼠，但用盡方法都未能避免老鼠走入店內，更稱沒有把閘完全關上，是送貨員的責任。他更表示：「呢個唔係我嘅問題，係香港政府嘅問題」，並稱全港的肉檔情況都一樣，更要求追問他的主持黎寬怡：「你唔好成日講呢啲嘢啦，唔係我一間舖頭……香港有邊間唔係咁樣呢？」

曾被老鼠接觸生豬肉暗藏危機

家庭醫生林永和警告，豬肉即使掉在地上，也可能沾上沙石、細菌甚至致癌物質。在切割過程中，刀具會造成交叉感染，將污染物從豬皮帶到豬肉內部，對市民健康構成即時危害。