金像獎2026丨衛詩雅宣布「最佳男主角」提名名單落淚 背後原因曝光：不停同自己講要專業啲

《第44屆香港電影金像獎》將於2026年4月19日假香港文化中心大劇院隆重舉行。主辦方於今日（10日）舉行了盛大的記者會，正式公布了本屆共18個獎項的完整提名名單。為隆重其事，大會特別邀請《第43屆香港電影金像獎》「最佳女主角」衛詩雅（Michelle），以及男團MIRROR成員呂爵安（Edan）擔任揭曉嘉賓。兩位嘉賓在萬眾期待下，逐一揭曉了包括最佳電影、最佳導演、最佳男女主角在內的各項提名，為今屆金像獎揭開序幕。

衛詩雅公布陳家樂入圍影帝感動落淚

當衛詩雅公布「最後男主角」提名人時，讀出好友陳家樂憑電影《像我這樣的愛情》入圍角逐獎項，即時感動落淚。她表示入圍名單上的演員也是朋友，尤其見到陳家樂名字難以控制情緒，不停跟自己說要「專業啲」，亦很戥對方開心。對於憑電影《再見UFO》入圍角逐「最佳女配角」獎項，衛詩雅笑言很開心，更認為是得到業內人士的鼓勵。談到可有信心得獎，她笑說：「我仲未消化到件事，我返去消化下先。」她又指已經傳訊息給好友陳家樂，並留言表示：「真係好開心，陳家樂！」

Edan靠衛詩雅通水問泰文讀音

Edan坦言擔任特別嘉賓公布提名名單，感到好開心又榮幸，由於現場直播，加上名單上有不同國家語言的名字，所以也很緊張。他笑說：「大會有安排寫上拼音，比較難嘅中文字都有，其中有泰文名字，溫習時有拼音，但正式時無咗！所以剛才自由發揮咗！」Edan又指，衛詩雅特意問及泰國朋友有關名單上的泰文名字的正確讀法。衛詩雅說：「泰國朋友錄音send啲名嘅讀法，我都分享畀Edan。」

張繼聰獲提名「最佳男主角」

應屆金像獎「最佳男主角」入圍名單，分別有古天樂《私家偵探》、張繼聰《金童》、梁家輝《捕風追影》、古天樂《尋秦記》、陳家樂《像我這樣的愛情》。對於有份角逐「最佳男主角」的張繼聰，坦言該片有不同獎項提名，雖自己獲然曾提名此獎項，但今次覺得別具意義。他說：「最觸動係好似走馬燈，諗起好多回憶有好多人幫我，謝票時好多觀眾話畀到好多力量佢哋！入圍都當慶功。」談到對手強勁，張繼聰表示跟陳家樂同樣是新人，大家也很拼搏，亦戥對方好開心，又指曾經跟梁家輝合作拍港台劇，對方扮演其爸爸，今次能夠一齊獲提名感到榮幸。他說：「古仔就天命最高，今次「起雙飛」！佢係我好尊重嘅演員。」張繼聰坦言有不少演藝學院師弟傳訊息給他，指其中一個夢想好想見證他能夠獲得「最佳男主角」，從而可鼓勵到他們。他說：「有好多人睇我行嘅路，好鼓勵到佢哋！如果真係拎到獎，我諗有少少勵志效果。呢個係好想要，不過會平常心，如果唔係我都無嘢，但坦白講，係想嘅！」

