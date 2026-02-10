Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

金像獎2026丨主席爾冬陞爆內幕：投票率比往年下降 金像獎陷重大危機或改兩年一屆？

更新時間：18:05 2026-02-10 HKT
發佈時間：18:05 2026-02-10 HKT

金像獎2026丨《第44屆香港電影金像獎》將於4月19日在香港文化中心隆重舉行，今日（10日）舉行記者會，大會更請來《第43屆香港電影金像獎》奪得「最佳女主角」的衛詩雅（Michelle）、MIRROR成員呂爵安（Edan）擔任特別嘉賓，公布本屆18獎項提名名單。

金像獎投票率比往年下降

作為香港電影金像獎協會主席爾冬陞致辭時，表示香港電影金像獎的協會成員已經增加至17個，總共有超過2,500位個人及公司會員。在第一輪評選的投票中，經會計師核實後，有效票數為989票，投票率為47.92%，今年入圍電影有47部。他表示投票率比往年下降，並呼籲各位於第二輪踴躍投票。他坦言需要花很多人力物力策劃一場金像獎頒獎禮，「前幾年已經開始諗，如果上映電影只係30部以下，可能要換個形式舉行，因為我哋八位數字去搞呢個獎，希望產量可以提升。如果太低嘅話，可能個規模會縮小。」

爾冬陞曾提出兩年一屆形式舉辦

當被問到會否考慮將金像獎改為兩年一屆形式舉辦，爾冬陞表示：「都有提出過呢個問題，但我哋未到嗰個階段，都盡量去維持落去。」他亦承認現時找贊助是十分困難，不過仍然舉辦到，並指所有員工都低於市面人工，只是紅地氈比較多，至於台上所有台、燈、聲，交給創作總監去滿足要求。他並透露今年幕後班底強勁，找來賣座電影《毒舌大狀》導演吳煒倫擔任創作總監。

提到政府資助方面是否削減，爾冬陞表示不太清楚，簡單的說申請不會超過一千萬元，超過就要通過立法會財委會。爾冬陞亦坦言現時財赤，但不想去依賴政府，都有構思過，應該係自負盈虧。

