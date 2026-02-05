何家千金被ERROR成員大膽挑機 阿Dee：係咪睇唔起我哋呢啲窮人 193爆仲有一句說話勁尷尬

ViuTV節目《晚吹》系列一直深受年輕人歡迎，其中由鄒凱光（灘叔）、郭嘉駿（193）及駱振偉（Thor）主持的《晚吹 - 男人亂講嘢》，就以圍繞男人的麻甩話題殺出血路。在最新一集「醉後武士」主題中，三位主持大談醉酒經歷，193（郭嘉駿）更即席大爆一位圈中「何姓」好友的酒後瘀爆事蹟，矛頭直指ERROR隊友「Dee哥」何啟華！

193爆「何氏宗親會」瘀事

節目中，193分享了一件他簡稱為「何氏宗親會」的爆笑事件。鄒凱光笑指：「你唔係好多朋友姓何咋喎！」他更衝口而出：「Dee！講埋啲咁嘅嘢」，一句就令阿Dee何啟華的身份呼之欲出！193續說，有次與「何姓朋友」到台灣旅行，晚上到卡拉OK消遣，同場還有一位來自澳門、家底超級豐厚的何家千金。193口中的「何姓朋友」為融入氣氛、打破尷尬，就不停灌自己飲酒，193笑指：「佢想快啲追上進度，飲咗好多！」

阿Dee：你係咪睇唔起我哋呢啲窮人

結果，這位「何姓朋友」很快便醉得不清醒。到結帳時，超級富貴的「何小姐」正準備拿出信用卡埋單，這本是不成文的「行規」，大家亦很識趣地「扮睇唔到」。誰知，這位醉醺醺的「何姓朋友」竟突然英雄主義上身，衝出來與女方爭結帳，更大聲喝道：「我畀！你唔好同我爭！」在旁的193見狀哭笑不得，馬上拉開他。但「何姓朋友」的情緒愈發高漲，更激動地對著富家女「何小姐」大叫：「你係咪睇唔起我哋呢啲窮人呀？」193笑言當時聽到後，立即將他「扯走」，場面極度尷尬又搞笑。

阿Dee醉問何家千金：使唔使兜埋你？

瘀事一浪接一浪，當大家離開卡拉OK等候電梯時，醉意正濃的阿Dee竟上前關心對方，向「何小姐」問出一句令全場爆笑的問題：「Call咗車未呀？使唔使兜埋你呀？」但其實樓下已有一架七人車在恭候「何小姐」。阿Dee酒醒後亦自知失態，覺得非常「羞家」。

