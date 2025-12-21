193唔避嫌爆緋聞女友Candy係毒L 火災後幫手搬運物資 懶理道德批判做自己｜名人雜誌

現年35歲的ERROR成員193（郭嘉駿）早前被爆跟細他13年的COLLAR成員Candy（王家晴）秘撻10個月，二人因合作綜藝節目《公司逼我打籃球》而擦出愛火，193不時做柴可夫司機管接管送，對女方呵護備至，事件曝光後，男方更在社交網分享與Candy合唱新歌《你的名字 我的聖詩》的宣傳片。最近193接受訪問，他除親解新歌找來少爺占填詞的原因，又不避嫌大談緋聞女友Candy ，直指對方是「毒L」，更透露大埔宏福苑五級火災後心情。

無限次改詞

193的新歌《你的名字 我的聖詩》，靈感來自「聖詩」本是讚頌上帝，但其實是玩字諧音來讚美自己心愛的人，而這首歌由少爺占操刀填詞，193說邀請少爺占時，對方亦爽快一口答應。193自少聽少爺占的電台節目及廣播劇長大，一直視對方為偶像，二人先後曾於商台及《Chill Club》節目合作，今次第三度合作、一起打造這首聖誕歌，然而填詞過程充滿變化，193在故事上不時充斥不同的想法，在無限次修改版本後，從憂傷改到甜蜜再到帶點「曳味」的愛情故事，最後決定以簡單直白方式表達「鍾意你就一世」，促成了這首冧歌。

193受訪時談近況。

新歌《你的名字 我的聖詩》玩「聖詩」諧音，讚美自己心愛的人。

《你的名字 我的聖詩》MV中193飾演車房仔，大玩一鏡到底拍攝手法，更「自肥」安排咗四位女主角。

不婚主義者

談到愛情觀，193直言年少時不會想太多，喜歡就一起，但長大後就會比較多顧慮：「大個開始諗多咗嘢，會唔會hurt到人呢？一齊咗之後又會唔會有好多唔開心嘅嘢發生呢？」他更直認是不婚主義者：「我冇乜特別結婚概念，由細到大都覺得你鍾意一個人可以有至死不渝嘅愛情，可以一世，但係未必一定要結婚。雖然結婚係一個承諾，但係咪需要呢個承諾去guarantee呢！」他認為結婚是一個法律效力：「可能共同買一層樓需要寫對方個名，可能真係生咗個仔，唔能夠個仔同個老師講、呢個係我媽咪個男朋友，如果冇呢啲周詳計劃，我又冇乜特別諗結婚，覺得一齊開心就夠。」

193是不婚主義者？

恨出「曳歌」

193的另一偶像是陳冠希，一直希望模仿對方創作叛逆的「曳歌」，如《壞孩子的天空》、《極愛自己》等，他坦言將來想造一首「可惜的愛情」為主題的歌曲。談到今次MV中193飾演車房仔，大玩一鏡到底拍攝手法，而為增加流量更「自肥」親自揀選四位女主角。他指拍攝一鏡到底的MV時，曾參考G-Dragon的MV作為靈感來源，但由於自己的budget有限，所以僅以車房作拍攝場地。193坦言一鏡到底拍攝絕不容易，很多劇情是現場即時度出來的，他感激四位女主角非常專業，由試位到拍攝幾乎拍了十次才成功收貨。

193一直希望模仿偶像陳冠希，創作叛逆的「曳歌」。

193搵嚟一班朋友幫忙合唱新歌《你的名字 我的聖詩》兼拍片，包括MIRROR成員Frankie。

小聰明浪漫

新歌屬浪漫情歌，至於現實中193是否一位浪漫型戀人？他搞笑自爆自己愛走小聰明：「我覺得做咁多嘢好老土，我係實際派，送隻戒指俾你可能開心過我織條頸巾俾你。我記得以前試過扮自己織頸巾同摺星星，其實係喺文具舖買、扮自己摺，係走小聰明。以前好鍾意喺星星紙條入面寫啲字先摺，我會寫五粒，其他嗰100粒就買，跟住溝勻放入透明樽。」

193自認在愛情中喜歡耍小聰明。

大談緋聞女友

193早前被爆情陷師妹COLLAR成員Candy，更被拍到做「柴可夫」接Candy收工後，孖住去尖沙咀打邊爐，193就大爆Candy是「毒L」：「其實我成日打邊爐，我都唔係第一次同佢打邊爐，但係唔知點解嗰次會俾人討論。因為我同佢係一班common friend，而且佢係一個毒L，比較少啲朋友（邊個佢呀？）Candy係比較少朋友，佢係自認冇乜朋友。」他指肥仔（梁業）、造型師等都是大家的共同朋友，而他為節省時間，向來比較喜歡將不同圈子的朋友約埋一齊食飯。

問到向來敢言愛交際的193有否改變到「毒L」 的Candy？他說：「其實人係需要朋友，但係唔需要咁多，一、兩個知心嘅可能就夠，每個人唔同，可能佢就係唔需要咁多無謂嘅朋友，可能佢又冇乜主動去交流？唔肯定。佢係不嬲承認自己唔多朋友，咁冇所謂，咪一班friend一齊玩啫。」

被爆秘撻後，193分享與Candy合唱新歌的片段。

193同Candy因合作綜藝節目《公司逼我打籃球》而擦出愛火。

預告宣傳片嘉賓

193最近找來不少好友合作為其新歌拍攝宣傳片，而打頭陣就是緋聞女友Candy ，他指都有找MV中的女主角一齊拍片，但因大埔宏福苑火災事件，所以延遲未錄，更透露嘉賓名單，「都錄咗10段以上，有Candy嘅隊友、演員、香港史上第一位電影演員，咩人都有，我想搵唔同界別嘅人，都想搵吓啲YouTuber去拍，可能啲人都會surprise。本身諗住係由12月1號開始，每日倒數拍24段，去到平安夜就完，用reels同大家倒數，但依家有好多事影響咗，未有好周全嘅計劃，可能過咗聖誕我仲post緊。」

193最後新聞多多。

ERROR隊友阿Dee都有幫193谷新歌《你的名字 我的聖詩》，兩人更以搞笑角度拍片。

當AI係人生導師

談到大埔宏福苑五級火災，193坦言自己的心情亦受到影響，而在事發當晚他亦有到現場幫手搬運物資，希望用自己僅餘影響力令更多人伸出援手。日前，有網民就多個慶祝活動因火災而取消提出質疑，193亦有感而發，又向AI探討相關問題，並認為不應該再沉溺在不開心的氛圍中：「我一直反思緊，究竟我拍咗嘅片，宣傳訪問繼唔繼續呢？頭幾日真係唔適合咁做，一定好多道德批判，但我覺得依家開始係要，我哋藝人係娛樂人，喺大家唔開心時、睇我哋可以有1分鐘嘅放鬆，我就諗其實係咪要理咁多世間道德批判呢？點都會有人批判你。」他更透露自己經常與AI傾偈，大讚AI是他的人生導師。

直認經常與AI傾偈，大讚AI是人生導師。而今年ERROR沒有出歌，193以個人名義參戰叱咤。

個人名義參戰叱咤

今年193將以個人名義參加1月1日的叱咤頒獎禮，他坦言ERROR今年沒有出歌，但就預告四子已經錄製新歌，計劃下年推出。而自己以solo歌手身份出席頒獎禮，他表示：「因為呢個頒獎禮係我由細睇到大，就算坐喺台下邊我都覺得好滿足。人哋肯俾機會我去坐，點解我唔去坐呢……所以我就同公司講就算ERROR唔去，我覺得我自己都要去。」

193預告ERROR四子已經錄製新歌。

