Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

193唔避嫌爆緋聞女友Candy係毒L 火災後幫手搬運物資 懶理道德批判做自己｜名人雜誌

影視圈
更新時間：17:45 2025-12-21 HKT
發佈時間：17:45 2025-12-21 HKT

現年35歲的ERROR成員193（郭嘉駿）早前被爆跟細他13年的COLLAR成員Candy（王家晴）秘撻10個月，二人因合作綜藝節目《公司逼我打籃球》而擦出愛火，193不時做柴可夫司機管接管送，對女方呵護備至，事件曝光後，男方更在社交網分享與Candy合唱新歌《你的名字 我的聖詩》的宣傳片。最近193接受訪問，他除親解新歌找來少爺占填詞的原因，又不避嫌大談緋聞女友Candy ，直指對方是「毒L」，更透露大埔宏福苑五級火災後心情。

撰文：CLC、TYG、攝影：林賓尼

無限次改詞

193的新歌《你的名字 我的聖詩》，靈感來自「聖詩」本是讚頌上帝，但其實是玩字諧音來讚美自己心愛的人，而這首歌由少爺占操刀填詞，193說邀請少爺占時，對方亦爽快一口答應。193自少聽少爺占的電台節目及廣播劇長大，一直視對方為偶像，二人先後曾於商台及《Chill Club》節目合作，今次第三度合作、一起打造這首聖誕歌，然而填詞過程充滿變化，193在故事上不時充斥不同的想法，在無限次修改版本後，從憂傷改到甜蜜再到帶點「曳味」的愛情故事，最後決定以簡單直白方式表達「鍾意你就一世」，促成了這首冧歌。

193受訪時談近況。
193受訪時談近況。
新歌《你的名字 我的聖詩》玩「聖詩」諧音，讚美自己心愛的人。
新歌《你的名字 我的聖詩》玩「聖詩」諧音，讚美自己心愛的人。
《你的名字 我的聖詩》MV中193飾演車房仔，大玩一鏡到底拍攝手法，更「自肥」安排咗四位女主角。
《你的名字 我的聖詩》MV中193飾演車房仔，大玩一鏡到底拍攝手法，更「自肥」安排咗四位女主角。

不婚主義者

談到愛情觀，193直言年少時不會想太多，喜歡就一起，但長大後就會比較多顧慮：「大個開始諗多咗嘢，會唔會hurt到人呢？一齊咗之後又會唔會有好多唔開心嘅嘢發生呢？」他更直認是不婚主義者：「我冇乜特別結婚概念，由細到大都覺得你鍾意一個人可以有至死不渝嘅愛情，可以一世，但係未必一定要結婚。雖然結婚係一個承諾，但係咪需要呢個承諾去guarantee呢！」他認為結婚是一個法律效力：「可能共同買一層樓需要寫對方個名，可能真係生咗個仔，唔能夠個仔同個老師講、呢個係我媽咪個男朋友，如果冇呢啲周詳計劃，我又冇乜特別諗結婚，覺得一齊開心就夠。」

193是不婚主義者？
193是不婚主義者？

恨出「曳歌」

193的另一偶像是陳冠希，一直希望模仿對方創作叛逆的「曳歌」，如《壞孩子的天空》、《極愛自己》等，他坦言將來想造一首「可惜的愛情」為主題的歌曲。談到今次MV中193飾演車房仔，大玩一鏡到底拍攝手法，而為增加流量更「自肥」親自揀選四位女主角。他指拍攝一鏡到底的MV時，曾參考G-Dragon的MV作為靈感來源，但由於自己的budget有限，所以僅以車房作拍攝場地。193坦言一鏡到底拍攝絕不容易，很多劇情是現場即時度出來的，他感激四位女主角非常專業，由試位到拍攝幾乎拍了十次才成功收貨。

193一直希望模仿偶像陳冠希，創作叛逆的「曳歌」。
193一直希望模仿偶像陳冠希，創作叛逆的「曳歌」。
193搵嚟一班朋友幫忙合唱新歌《你的名字 我的聖詩》兼拍片，包括MIRROR成員Frankie。
193搵嚟一班朋友幫忙合唱新歌《你的名字 我的聖詩》兼拍片，包括MIRROR成員Frankie。

小聰明浪漫

新歌屬浪漫情歌，至於現實中193是否一位浪漫型戀人？他搞笑自爆自己愛走小聰明：「我覺得做咁多嘢好老土，我係實際派，送隻戒指俾你可能開心過我織條頸巾俾你。我記得以前試過扮自己織頸巾同摺星星，其實係喺文具舖買、扮自己摺，係走小聰明。以前好鍾意喺星星紙條入面寫啲字先摺，我會寫五粒，其他嗰100粒就買，跟住溝勻放入透明樽。」

193自認在愛情中喜歡耍小聰明。
193自認在愛情中喜歡耍小聰明。

大談緋聞女友

193早前被爆情陷師妹COLLAR成員Candy，更被拍到做「柴可夫」接Candy收工後，孖住去尖沙咀打邊爐，193就大爆Candy是「毒L」：「其實我成日打邊爐，我都唔係第一次同佢打邊爐，但係唔知點解嗰次會俾人討論。因為我同佢係一班common friend，而且佢係一個毒L，比較少啲朋友（邊個佢呀？）Candy係比較少朋友，佢係自認冇乜朋友。」他指肥仔（梁業）、造型師等都是大家的共同朋友，而他為節省時間，向來比較喜歡將不同圈子的朋友約埋一齊食飯。

問到向來敢言愛交際的193有否改變到「毒L」 的Candy？他說：「其實人係需要朋友，但係唔需要咁多，一、兩個知心嘅可能就夠，每個人唔同，可能佢就係唔需要咁多無謂嘅朋友，可能佢又冇乜主動去交流？唔肯定。佢係不嬲承認自己唔多朋友，咁冇所謂，咪一班friend一齊玩啫。」

被爆秘撻後，193分享與Candy合唱新歌的片段。
被爆秘撻後，193分享與Candy合唱新歌的片段。
193同Candy因合作綜藝節目《公司逼我打籃球》而擦出愛火。
193同Candy因合作綜藝節目《公司逼我打籃球》而擦出愛火。

預告宣傳片嘉賓

193最近找來不少好友合作為其新歌拍攝宣傳片，而打頭陣就是緋聞女友Candy ，他指都有找MV中的女主角一齊拍片，但因大埔宏福苑火災事件，所以延遲未錄，更透露嘉賓名單，「都錄咗10段以上，有Candy嘅隊友、演員、香港史上第一位電影演員，咩人都有，我想搵唔同界別嘅人，都想搵吓啲YouTuber去拍，可能啲人都會surprise。本身諗住係由12月1號開始，每日倒數拍24段，去到平安夜就完，用reels同大家倒數，但依家有好多事影響咗，未有好周全嘅計劃，可能過咗聖誕我仲post緊。」

193最後新聞多多。
193最後新聞多多。
ERROR隊友阿Dee都有幫193谷新歌《你的名字 我的聖詩》，兩人更以搞笑角度拍片。
ERROR隊友阿Dee都有幫193谷新歌《你的名字 我的聖詩》，兩人更以搞笑角度拍片。

當AI係人生導師

談到大埔宏福苑五級火災，193坦言自己的心情亦受到影響，而在事發當晚他亦有到現場幫手搬運物資，希望用自己僅餘影響力令更多人伸出援手。日前，有網民就多個慶祝活動因火災而取消提出質疑，193亦有感而發，又向AI探討相關問題，並認為不應該再沉溺在不開心的氛圍中：「我一直反思緊，究竟我拍咗嘅片，宣傳訪問繼唔繼續呢？頭幾日真係唔適合咁做，一定好多道德批判，但我覺得依家開始係要，我哋藝人係娛樂人，喺大家唔開心時、睇我哋可以有1分鐘嘅放鬆，我就諗其實係咪要理咁多世間道德批判呢？點都會有人批判你。」他更透露自己經常與AI傾偈，大讚AI是他的人生導師。

直認經常與AI傾偈，大讚AI是人生導師。而今年ERROR沒有出歌，193以個人名義參戰叱咤。
直認經常與AI傾偈，大讚AI是人生導師。而今年ERROR沒有出歌，193以個人名義參戰叱咤。

個人名義參戰叱咤

今年193將以個人名義參加1月1日的叱咤頒獎禮，他坦言ERROR今年沒有出歌，但就預告四子已經錄製新歌，計劃下年推出。而自己以solo歌手身份出席頒獎禮，他表示：「因為呢個頒獎禮係我由細睇到大，就算坐喺台下邊我都覺得好滿足。人哋肯俾機會我去坐，點解我唔去坐呢……所以我就同公司講就算ERROR唔去，我覺得我自己都要去。」

193預告ERROR四子已經錄製新歌。
193預告ERROR四子已經錄製新歌。

Make up︰Cori Wong@Annie G. Chan Makeup Centre
Hair stylist︰Man Chan@CHIC PRIVATE i salon

Cardigan from theworldisyouroyster@theworld_is_youroyster
Shirt from Yohji Yamamoto@yohjiyamamotoofficial
Pants from Isabel Marant@isabelmarant

場地︰@212studio.venue

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
傳奇女星抗腦癌3年離世終年69歲  最後露面門牙掉光令人心酸  曾演爆紅劇集家傳戶曉
傳奇女星抗腦癌3年離世終年69歲  最後露面門牙掉光令人心酸  曾演爆紅劇集家傳戶曉
影視圈
21小時前
古天樂冬至送暖！與多名藝人驚喜現身過渡屋 與大埔災民食盆菜
古天樂冬至送暖！與多名藝人驚喜現身過渡屋 與大埔災民食盆菜
社會
5小時前
張栢芝驚爆已立遺囑 揀好遺照及壽衣：我隨時可以走 天文數字身家曝光惹家族成員覬覦？
張栢芝驚爆已立遺囑  揀好遺照及壽衣：我隨時可以走  天文數字身家曝光惹家族成員覬覦？
影視圈
2小時前
70後金融男為退休 400萬買SIERRA SEA 上班需1小時 惟環境靚單位質素高 「背山面海風水好」
70後金融男為退休 400萬買SIERRA SEA 上班需1小時 惟環境靚單位質素高 「背山面海風水好」
新盤速遞
2025-12-20 06:00 HKT
連鎖酒樓超值晚市優惠！$138有齊海鮮/燒味+小菜+燉湯+煲仔飯 加$28起轉龍蝦/白灼蝦
連鎖酒樓超值晚市優惠！$138有齊海鮮/燒味+小菜+燉湯+煲仔飯 加$28起轉龍蝦/白灼蝦
飲食
7小時前
李連杰驚傳婚變？手術後利智一舉動被指「無情」惹揣測  功夫皇帝寵妻30年交出20億身家
李連杰驚傳婚變？手術後利智一舉動被指「無情」惹揣測  功夫皇帝寵妻30年交出20億身家
影視圈
8小時前
51歲「最美港姐」曾被指顏值崩壞  晒中門大開性感照騷豐滿上圍  靚靚鵝蛋臉顏值重回巔峰
51歲「最美港姐」曾被指顏值崩壞  晒中門大開性感照騷豐滿上圍  靚靚鵝蛋臉顏值重回巔峰
影視圈
1小時前
前《愛回家》男星北上搵食艱難  為5百人仔甘當沙包遭暴打  曝光家居內部令人嘆息
前《愛回家》男星北上搵食艱難  為5百人仔甘當沙包遭暴打  曝光家居內部令人嘆息
影視圈
22小時前
北角住宅花槽香火鼎盛 街坊嬲嬲：一燒幾個鐘成幢樓聞佢嘅香 料做冬繼續燒
北角住宅花槽香火鼎盛 街坊嬲嬲：一燒幾個鐘成幢樓聞佢嘅香 料做冬繼續燒｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
公屋男分享自己裝修經驗 跟足5個步驟重油牆身 廚廁天花吊頂買料500元搞掂
公屋男分享自己裝修經驗 跟足5個步驟重油牆身 廚廁天花吊頂買料500元搞掂｜Juicy叮
時事熱話
4小時前