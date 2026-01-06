全民造星VI | 193 疑不滿無solo 缺席決賽司儀 保錡臨時頂上被批英文差 經理人護航爆發內訌

MakerVille旗下歌手日前參與在澳門的倒數騷演出，不過ERROR全晚僅佔少數出場時間表演，只唱2首半歌，有指193(郭嘉駿) 因而相當不滿，更嬲爆在社交網留言表示：「問吓監製」、「監製好似唔聽意見」，事後更缺席了《全民造星VI》的總決賽，事件掀起連串風波。

疑牽動粉絲騷擾高層

MakerVille 12月31日在澳門的倒數騷《全民造星Family跨年倒數》，ERROR全晚只唱2首半歌，眼見其他歌手如Winwin （楊安妮）有solo環節，反而早前推出新歌《你的名字 我的聖詩》的193完全無solo 機會，有不少粉絲在社交網留言替他們不值，向來火爆的193亦相當不滿，在社交網主動tag監製及經理人表示：「問吓監製」，疑似牽動粉絲去騷擾高層。

經理人濟哥為保錡解畫

而日前(1月4日)在《全民造星VI》總決賽，由強尼擔任大會主持，而ERROR成員阿Dee（何啟華）和吳保錡則負責於台下訪問評判團，有傳本來保錡的司儀位置是由193負責，不過193因私人理由突然缺席。而保錡當晚的表現卻獲不少觀眾負評，他以「港式英文」訪問韓星，被批「拉低水準」、「令人尷尬」等，ERROR的經理人濟哥即在社交網發文為保錡解畫，指保錡是臨時幫手頂檔：「得兩日，就係仲要今日5/1有工作，知道要幫手我同佢（保錡）講都即刻肯嚟頂。仲要佢早一日嚟咗production 叫佢幫手排一排，佢都即刻過黎排同夾下稿。」經理人濟哥續指：「訪問係得古生（古天樂）同gigi （梁詠琪）稿上面，因為直播要拖所以新加訪問，佢哋唔知有翻譯。英文講得唔好叫唔尊重，咁大家以後唔好用你啲港普啦，因為咁樣係好唔尊重，對唔住大家我以後都唔會講港普尊重thanks。」

193串爆回覆

經理人濟哥挺身出來為保錡辯護，疑似暗示保錡是臨時幫頂Job，又指臨行前兩日才通知，事件疑引發ERROR 及粉絲之間內訌。向來敢言193即在發文說：「其他嘢我唔方便評論，亦都唔覺得需要評論，正如我都唔覺得經理人應該亂發言一樣 ，不過你好似有啲誤會，以正視聽所以我都要講一講，首先係請大家千祈唔好盡信我經理人講嘅嘢；二，唔知你點樣聽返嚟係兩日？我肯定就最少有六日；又點解係無暇出席？邊個講㗎？同埋其實係可以唔需要人頂替嘅。」有網民就留言問193:「經理人究竟有冇經你？」193亦串爆回覆：「如果有嘅話，Error應該可以行得更遠。」對此，經理人濟哥亦在留言澄清：「我講清楚係，我冇話193兩日前通知呀，係話兩日前叫保錡頂咋」、「明白，解決清楚係6日通知，都要同公司內部溝通點，所以兩日前先通知保錡幫手做，係大家誤會咗個情況」。