Error成員保錡衰格「被離隊」 球會認呃流量變公關鬧劇？ 網民轟：香港足球界之恥

男團Error成員吳保錡（Poki）自前年加盟丙組球隊「全民足球體育會」後，近日其去留問題竟演變成一場公關災難。事件始於球會單方面發表的「有骨」聲明，暗諷保錡影響隊友情緒、其視野與性格遠超球會所能容納，並強調「名氣大唔過尊重」，宣布將他踢出隊伍。保錡其後亦承認，因與管理層在發展方向上現分歧而決定離隊，並在公開活動中為自己多次缺席操練及比賽、以及在場上態度惡劣而道歉，坦言：「我做運動唔可以太認真、太投入。屎波嘅人態度係會比較認真啲！」

球會態度「彈入又彈出」變公關鬧劇

正當外界以為事件告一段落，球會竟於深夜發文，聲稱早前的指控純屬「搞笑」及預設「劇本」，意在模仿曼聯「玩流量」，並宣布保錡將繼續留隊。這種視風波為宣傳的輕率態度，瞬間引爆網民怒火，質疑球會為求關注而炒作新聞，行為極不專業。面對排山倒海的負評，球會雖刪文並嘗試補鑊，但僅以「明白大家情緒」的單薄回應，完全無法平息眾怒，反而火上加油。網民的憤怒與失望，令球會的facebook陷入一片罵聲之中，有網民甚至怒斥：「香港足球界之恥！」

球會再發聲明證實保錡離隊

最終，全民足球體育會昨日（4日）再度發表聲明，為早前發布的不實資訊鄭重道歉，承認內容純屬虛構。球會列出五點事實真相，包括承認保錡確實對隊友不尊重，但同時也指出球會亦有不尊重當事人之處。聲明的第五點，亦是最終的定論：「現在吳保錡先生不再是我們全民足球體'會球員。」正式結束這場反覆的鬧劇。然而，網民對球會「狼來了」般的行徑已失去所有信任，狠批其公關技巧災難級，將facebook官方專頁當作個人賬戶兒戲操作，嚴重損害香港足球的形象，不少人更直言球會應當解散。在這場風波中，最無辜的莫過於隊中其他只想專心踢球的球員，無端被捲入其中，成為外界笑柄。

保錡出道以來爭議纏身

其實保錡自參加《全民造星》已惹來不少負評，不少網民批評他外形不突出而且沒有演藝才華，多次在節目中失態、失言，但仍然受ViuTV重用。他入行初期便曾經捲入複雜的感情關係，被指背著正印女友賴嘉賢（Carrie）偷食性感女星張沛樂（沙律），其「渣男」形象一度深入民心。至去年，他因上載與前TVB台柱陳百祥（阿叻）的合照，並向對方拜年，再度引發爭議。由於陳百祥的政治立場鮮明，加上保錡是ViuTV出身的藝人，此舉被部分網民狠批為「牆頭草」。而保錡2024年起更與菊梓喬（Hana）傳緋聞，二人不少拍拖的蛛絲馬跡被翻出，甚至多次被拍到疑似拍拖外出，但一直拒絕認愛，被網民批評有炒作新聞之嫌。