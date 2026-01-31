阿Dee嘆氣ERROR「三缺一」: 公司幫193請假 明白粉絲不滿似六合彩開唔中 保錡被球會退會自認「首屈一指負皮王」

ERROR成員梁業（肥仔）、吳保錡與何啟華（Dee）出席跑步活動，郭嘉駿（193）不在席而「三缺一」，活動早期宣傳時原定四子齊齊參與，但是非纏身的193，繼節目《骰界》宣傳後再度不獲安排參與，慘遭「雪藏」外，今次安排更惹起粉絲們不滿。

ERROR笑言公司無高雪櫃

談到ERROR再度「三缺一」，Dee嘆每次都打不成麻將，又指：「公司幫193請了假，所以他是休假中，肥仔也是剛剛放假回來，我們最近輪休，但我未有得休息，因要宣傳賀歲片！」去年同樣曾陷「雪藏」風波的保錡，指自己去年也放假了一段時間，放到1月才剛歸隊，有很多經歷。問可擔心193被「雪」？他們笑言沒有這麼高的雪櫃，談到今次缺席安排更惹團粉不滿，Dee稱：「我都明，好似我買六合彩，沒有開我的數字都會好嬲！」而歸隊的保錡稱，一直都在工作中，現在有與新晉藝員參與8點鐘節目，也有客串劇集，試試不同工作，亦想要在劇集上有發展。

肥仔叫保錡轉打匹克球

談到保錡被足球會發文嘲諷，保錡曾發文回應是個人意願退出，後刪文，球會爆出群組內容，以「池小龍大」形容關係將他退會，並稱他多次缺席與罵隊友所致。談到與球會間的風波，保錡稱已沒有參與踢波一段時間，「足球是競技性運動，其他私人事就不講太多。（踢波時是波牛？）我踢波時都會較認真，始終足球有技術性，除了認真外態度都會排第一。」肥仔建議保錡轉打匹克球，他則指很多運動都被肥仔「屈機」，甚至沒法認真。

Dee戲言是非都是計劃一部分

至於MIRROR方面剛公布一系列今年計劃，問ERROR是否也有很多計劃？Dee表示：「很多計劃，都是計劃緊囉！多到不知道從哪邊開始講！我就宣傳賀歲片，保錡拍節目拍劇、肥仔準備出賀年歌。」肥仔指會忙出歌，亦會幫黎明演唱會排舞，問可擔心之前與經理人間是非，導致工作有影響？Dee戲言是非都是計劃一部分，保錡自認「首屈一指負皮王」不覺得是非會有影響。問何時有機會四子齊人合體？Dee續指「有計劃」，對於MIRROR的工作安排多，可擔心粉絲將兩團待遇作比較？Dee笑言：「原來會將我們比較？咁以後不要拆開我們，有MIRROR的地方都要寫上ERROR個名，哈哈！」至於Dee與呂爵安（Edan）在賀歲檔打對台，他稱有計劃一齊謝票，又指會邀兄弟一齊睇，不會少了193。