袁偉豪老婆高壓教仔！張寶兒失控鬧2歲兒子：你所有東西都是媽媽的 袁咕碌返學後態度突變

袁偉豪與富貴老婆張寶兒（Bowie）去年迎來細仔「袁氹氹」，兩兄弟相處融洽。但近日張寶兒卻自爆，與2歲大仔「袁咕碌」袁晞祐（Hayven）有拗橇！張寶兒在小紅書分享影片，透露首次嚴厲責罵兒子的細節，但影片隨即引發網民熱議，不少人批評她的管教方式過於嚴苛，是「怪獸家長」的行為。

張寶兒不滿大仔拒午睡

片中，張寶兒透露，由於兒子「袁咕碌」上學後被教導要養成一些好習慣，例如會自己收拾玩具，她對兒子的要求也隨之提高。然而，近日兒子不但不肯收拾，更在午睡時哭鬧不肯入睡。在嘗試哄睡一個多小時後，張寶兒終於失去耐性，直言自己感到憤怒。

她一氣之下將兒子抱回嬰兒床，嚴肅地對他說：「你所有的東西都是媽媽的，家裡所有的東西都是媽媽的，你不珍惜，媽媽一樣都不會再給你了。」隨後她告訴兒子要自己睡覺，並將他一人留在房間。雖然張寶兒表示自己有透過監視器確保兒子安全，但這種「冷處理」方式讓「袁咕碌」在房內大哭，並轉而尋求阿姨的安撫。

網民批評過早上學、高壓教育

影片中加插了「袁咕碌」拖地的畫面，不少網民對此反應兩極，直言讓小朋友養成好習慣是好事，但認為「袁咕碌」只有2歲，不應該要求太高。雖然有網民表示理解為人父母的辛勞，但更多網民批評張寶兒的做法。不少留言指出，2歲的幼兒仍在探索階段，即使不午睡、不跟規矩收拾東西，其行為也未必是故意對抗，不應以成年人的標準去要求。許多網民認為讓2歲的幼童上學過早，令他承受過大壓力，斥責她的做法是「怪獸家長」。

更有網民翻出她去年分享的影片，片中可見她在嬰兒房內已為當時只得一歲、仍未戒奶的兒子準備大量圖書，認為她從小便對兒子寄予厚望，實行高壓教育。

張寶兒自我反省坦承或因自己考慮不周

其實張寶兒在影片中也進行了自我反省。她觀察到兒子近期出現行為「退化」，例如不再用語言表達需求，反而用哭鬧或嬰兒手語。她思考是否因為兒子剛上學，規矩的環境對他來說壓力太大，缺乏足夠的自由玩樂時間釋放精力，坦言：「可能對於他，是有點太高要求了」、「是我自己考慮不周」。張寶兒在片尾表示，事後她與兒子真誠道歉並和好，感受到兒子展露出前所未有的開心笑容，讓她體會到「重修舊好」能讓親子關係更牢固，也讓孩子學會關係是可以修復的。

