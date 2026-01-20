袁偉豪細仔全身「瘀青」嚇窒網民 腋下腰側臀部瘀黑明顯 真相同先天問題有關？

袁偉豪與細10年的張寶兒結婚5年，成功兩年抱兩，大仔「袁咕碌」袁晞祐（Hayven）已經兩歲，細仔「袁氹氹」亦已出世兩個月。近日袁偉豪與張寶兒在囝囝的社交平台分享新片，曝光細仔「肥腯腯」的身形，卻因BB身上的色素，引起網民關注。

張寶兒細仔學平衡

袁咕碌與袁氹氹共同使用的IG留言：「人仔細細，上身咁有力嘅，半平板支撐成十分鐘，媽咪都覺得攰 #袁氹氹 #兩個月」。影片中，見到袁偉豪與張寶兒的細仔身上有一撻撻又青又黑的色素，從肩膊、腋下腰側，腳踝位置，甚到整個臀部，都見到瘀黑色。

相關閱讀：富貴前港姐張寶兒晒細仔滿月照 B仔變身「港產菠蘿包」萌爆 似爸爸袁偉豪眼睩睩電力十足

有網民關心BB仔的情況，留言問張寶兒細仔身上的一撻撻：「咁多青色係咩」，有網民代為回覆：「初生BB嘅胎痣，通常遲啲會自然消失或退淡色啲」。有網民指相信是初生嬰兒常見的「蒙古斑」，會隨住年紀增長而變淡，或到3、4歲時消失。

袁偉豪細仔好肉地

雖然袁偉豪細仔袁氹氹身上有「胎痣」，卻無損網民對BB的喜愛：「可愛可愛到極點」、「好得意嘅袁氹氹，都幾似哥哥初生嘅時候」、「可愛到，好好肉地呀」。另有網民大讚袁偉豪夫婦將細仔訓練得好好：「條頸好有力，訓練得好」、「有腰力將來有前途」等。

相關閱讀：TVB富貴小花「家人」 驟然離世 自愧因沒有把握好「預兆」：以為弟弟到來所以鬧脾氣