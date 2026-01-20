Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

袁偉豪細仔全身「瘀青」嚇窒網民 腋下腰側臀部瘀黑明顯 真相同先天問題有關？

影視圈
更新時間：13:00 2026-01-20 HKT
發佈時間：13:00 2026-01-20 HKT

袁偉豪與細10年的張寶兒結婚5年，成功兩年抱兩，大仔「袁咕碌」袁晞祐（Hayven）已經兩歲，細仔「袁氹氹」亦已出世兩個月。近日袁偉豪與張寶兒在囝囝的社交平台分享新片，曝光細仔「肥腯腯」的身形，卻因BB身上的色素，引起網民關注。

張寶兒細仔學平衡

袁咕碌與袁氹氹共同使用的IG留言：「人仔細細，上身咁有力嘅，半平板支撐成十分鐘，媽咪都覺得攰 #袁氹氹 #兩個月」。影片中，見到袁偉豪與張寶兒的細仔身上有一撻撻又青又黑的色素，從肩膊、腋下腰側，腳踝位置，甚到整個臀部，都見到瘀黑色。

相關閱讀：富貴前港姐張寶兒晒細仔滿月照 B仔變身「港產菠蘿包」萌爆 似爸爸袁偉豪眼睩睩電力十足

有網民關心BB仔的情況，留言問張寶兒細仔身上的一撻撻：「咁多青色係咩」，有網民代為回覆：「初生BB嘅胎痣，通常遲啲會自然消失或退淡色啲」。有網民指相信是初生嬰兒常見的「蒙古斑」，會隨住年紀增長而變淡，或到3、4歲時消失。

袁偉豪細仔好肉地

雖然袁偉豪細仔袁氹氹身上有「胎痣」，卻無損網民對BB的喜愛：「可愛可愛到極點」、「好得意嘅袁氹氹，都幾似哥哥初生嘅時候」、「可愛到，好好肉地呀」。另有網民大讚袁偉豪夫婦將細仔訓練得好好：「條頸好有力，訓練得好」、「有腰力將來有前途」等。

相關閱讀：TVB富貴小花「家人」 驟然離世 自愧因沒有把握好「預兆」：以為弟弟到來所以鬧脾氣

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
生活百科
21小時前
前TVB金牌台柱舊愛老來得女改變一生 「餅印女」終擺脫老竇影子 五官清秀氣質驚人似媽咪
前TVB金牌台柱舊愛老來得女改變一生 「餅印女」終擺脫老竇影子 五官清秀氣質驚人似媽咪
影視圈
7小時前
飲用水風波︱政府撤回向陳嘉信頒授銀紫荊星章決定 稱陳嘉信作為部門首長應承擔責任 另懲處三名物流署人員包括首長級
02:43
飲用水風波︱政府撤回陳嘉信銀紫荊星章 稱部門首長應承擔責任 另懲處物流署3人員包括首長級
政情
5小時前
筲箕灣燒味店突爆紅！食客震驚「傻咗勁多人」 心水清網民解釋1原因所致：呢間好食又唔貴！
筲箕灣燒味店突爆紅！食客震驚「傻咗勁多人」 心水清網民解釋1原因所致：呢間好食又唔貴！
飲食
22小時前
大寒天氣︱天文台：今晚起轉涼、明起連續三日寒冷 「濕凍」夾擊體感溫度或更低 遠超上次降溫
大寒天氣︱天文台：今晚起轉涼、明起連續三日寒冷 「濕凍」夾擊體感溫度或更低 遠超上次降溫
社會
7小時前
旅客可乘搭直升機俯瞰阿蘇火山。資料圖片
00:42
日本阿蘇火山觀光直升機失蹤 消防徒步搜救1男1女台灣旅客
即時國際
2小時前
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
商業創科
2026-01-19 10:25 HKT
胡楓94歲生日羅蘭罕有「失場」四大曾孫一句冧爆太公 大曾孫完美遺傳俊俏基因
胡楓94歲生日羅蘭罕有「失場」四大曾孫一句冧爆太公 大曾孫完美遺傳俊俏基因
影視圈
2026-01-19 16:00 HKT
曾連開11店！內地連鎖雜貨超市「好特賣」葵芳店結業 昔憑$2可樂發圍 網民：幾個月前已冇乜零食賣
曾連開11店！內地連鎖雜貨超市「好特賣」葵芳店結業 昔憑$2可樂發圍 網民：幾個月前已冇乜零食賣
生活百科
21小時前
飲用水風波︱陳嘉信不停退休金？ 楊何蓓茵：下屬未及時上報故無疏忽
飲用水風波︱陳嘉信退休金「袋袋平安」？ 一文睇清涉事人員責任及後果
政情
3小時前