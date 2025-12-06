富貴前港姐張寶兒晒細仔滿月照 B仔變身「港產菠蘿包」萌爆 似爸爸袁偉豪眼睩睩電力十足

富貴前港姐張寶兒（Bowie）與袁偉豪的細仔「袁氹氹」不經不覺已經滿月！張寶兒今日（6日）在IG分享了一系列為兒子拍攝的滿月寫真，並配上感性長文，慶祝這個重要的日子。照片中，「袁氹氹」的多個可愛造型，瞬間融化不少網民的心。

張寶兒細仔變「菠蘿包」

在其中一輯最搶眼的照片中，「袁氹氹」被黃色和啡色的布巾包裹，頭上還頂著一個迷你菠蘿包，整個人彷彿變成了一個新鮮出爐的「菠蘿包仔」，旁邊更配有蛋撻、港式奶茶和「香港製造」的招牌，充滿了地道情懷，創意十足。相中的「袁氹氹」睜著圓圓的眼睛，伸出小舌頭，表情趣怪，可愛指數爆燈！

張寶兒細仔扮專業人士

另一輯照片則大玩「專業人士」風格，「袁氹氹」穿上了迷你版的啡色領帶，安穩地睡在小沙發上。其中一張更戴上了圓框眼鏡，頭上疊著幾本小書，化身成一位可愛的「小博士」，身旁還有放大鏡、咖啡和書本等道具，場面溫馨又有趣。除了玩味十足的造型照，張寶兒也分享了兒子寧靜熟睡的時刻。照片中，「袁氹氹」被柔軟的白布包裹，平靜地躺在白色小床上，小手捉緊包着他的「小被被」，相當可愛。

張寶兒在帖文中以種子為喻，感性地為細仔寫下祝福：「你像一顆種子落入土壤，一切都在安靜地發生。新芽破土，不為怒視風雨，而是選擇相信陽光。」她期望兒子能像大樹一樣向下扎根，同時也擁有觸碰天空的輕盈，在世界之中，也成為自己的世界。字裡行間充滿了母愛與對兒子未來的期盼。

