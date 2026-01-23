60歲劉嘉玲「真實素顏照」震撼流出  盡顯真實年齡感仍舊高貴  陪梁朝偉首映晒17年恩愛

60歲的影后劉嘉玲與老公梁朝偉結婚多年，一直是演藝圈中的模範夫妻，恩愛之情羨煞旁人。近日，梁朝偉主演的新片《寂靜的朋友》於瑞士蘇黎世舉行全球首映禮，劉嘉玲再次化身「跟得夫人」，陪伴丈夫遠赴當地，而她一系列被粉絲捕獲的素顏照，更是在網上掀起熱議。

影后素顏顯真實年齡感

由於在瑞士沒有公開活動，劉嘉玲的打扮相當輕鬆隨意。有大量粉絲在街頭偶遇這位影后，並成功拍下合照。從網民分享到小紅書的照片可見，劉嘉玲穿着牛仔褲配短款皮草外套，頭戴毛帽，臉上僅架著一副太陽眼鏡，完全是素顏示人。

劉嘉玲真素顏徹底曝光

雖然氣場依舊，但卸下妝容的劉嘉玲，其真實狀態與平日鏡頭前完美無瑕的顏值確實有頗大分別。在近距離的自拍中，可以清晰看到她臉上出現了符合年齡的歲月痕跡，皮膚出現了不少疑似「粒粒」的陰影與紋理，法令紋亦相當明顯深刻。儘管如此，劉嘉玲面對熱情的粉絲卻來者不拒，大方合影，態度非常親民。

梁朝偉儒雅現身首映

另一邊廂，男主角梁朝偉在首映禮上則是一貫的帥氣儒雅。他以黑色高領衫搭配灰色馬甲和牛仔褲，顯得狀態極佳。不過，向來內向社恐的他，在台上拿著麥克風時，仍被網友笑指「看起來有點緊張」。

梁朝偉劉嘉玲性格互補締結良緣

這次夫妻二人瑞士之行，再次印證了他們17年不變的深厚感情。一個是事業上的影帝，一個是生活中的女王，兩人一內一外的互補性格，成就了這段「天造地設」的姻緣。

