「香港霸氣影后」闊綽寵愛內地小鮮肉？ 豪花數十萬包K房親密接觸 曾送30萬大禮益契仔

現年60歲的「香港霸氣影后」劉嘉玲，與影帝梁朝偉結婚多年，二人坐擁上億身家，生活極致奢華。近日，劉嘉玲在拍攝節目《一路繁花》期間，再次展現其驚人財力與豪氣，自掏腰包豪花數十萬，宴請節目中的一眾影后及工作人員，並為被受其寵愛的小鮮肉邵子恒盛大慶生。

劉嘉玲豪華海鮮宴客

據悉，劉嘉玲為了讓大家盡興，精心安排了頂級晚宴。餐廳裝潢金碧輝煌，氣派非凡。晚宴上各式高級食材輪番上陣，豪華程度連見慣大場面的影后何賽飛都忍不住驚呼海鮮「好大隻，好貴」。同場的張柏芝也表示，自己曾帶兒子們光顧此地，對美食讚不絕口。整個飯局氣氛熱烈，一眾影后玩得不亦樂乎。

劉嘉玲寵小鮮肉邵子恒

除了豪氣宴客，劉嘉玲對節目中的小鮮肉邵子恒更是愛護有加。為了給他一個難忘的生日，劉嘉玲不僅一手包辦豪華晚宴，更貼心安排了超豪華客房和生日派對。她於香港都爹利街的高級法國餐廳訂下豪華套房，眾人之後到一個早已用氣球精心佈置的KTV包廂慶祝。劉嘉玲親口對邵子恒說：「那個練歌房是為你安排的」，盡顯對他的重視。在派對上，邵子恒化身「咪霸」盡情高歌，劉嘉玲與一眾影后們則圍繞在他身邊，與他親密合照，場面溫馨又熱鬧。從準備的精緻生日蛋糕「恒子生日快樂」，到據稱「花光幾天通告費」的盛大排場，無一不體現劉嘉玲為了這位小鮮肉揮金如土的寵愛。

劉嘉玲曾贈契仔30萬大禮

事實上，劉嘉玲的慷慨大方在圈中早已聞名，她對後輩的喜愛從不吝嗇。早在2015年，劉嘉玲在眾多好友見證下，認了胡軍的兒子胡皓康（康康）為契仔。據報導，當時她豪爽送出一套價值30萬的純金餐具作為見面禮，更有傳聞指她將一套豪華別墅過戶到年僅7歲的康康名下，出手之闊綽令人咋舌。

