60歲「國際巨星」老婆文武廟拜神行頭嚇親網民 簡約打扮竟值百萬 結婚近廿年堅持不生育

影視圈
更新時間：10:00 2026-01-07 HKT
發佈時間：10:00 2026-01-07 HKT

60歲影后劉嘉玲日前在IG分享新年合照，留言：「新年新氣象，好友相聚樂陶陶。」當日原來有網民在上環文武廟捕獲劉嘉玲，見到劉嘉玲當時被不少人包圍，又邊行邊傾排場十足，引起網民熱議。

劉嘉玲星味十足

劉嘉玲當日在文武廟被偶遇，戴上太陽眼鏡的她星味十足，網民以「奇奇妙妙的偶遇」為標題，表示幸運遇見藝人：「繼淺水灣偶遇梁文道先生，又在文武廟偶遇劉嘉玲，2026對我真好」。

不少網民見到劉嘉玲的照片，好奇她到文武廟祈福定還神，但有眼利網民直指劉嘉玲的一身行頭非常重本，逐一拆解品牌。網民指劉嘉玲所穿的外套出自Chanel，價值約12萬港元，而一雙小白鞋則是acne studios，價值約4千多港元。

劉嘉玲獲讚有品味

至於劉嘉玲手拎的Hermès鱷魚皮手袋就更加貴，價值約50多萬港元，而其身上所配戴的珠寶飾物，加起來估計約百萬元。不少網民震驚劉嘉玲去拜神的休閒打扮，貴氣得來又有氣質：「很有品味」、「果然一看就好有錢的樣子」、「有錢是次要，主要都會搭配」等。

劉嘉玲與梁朝偉堅持不生育

劉嘉玲與梁朝偉結婚17年，早前在內地綜藝節目《一路繁花2》中，曾直言「我就是不想生」，霸氣回應外界對於「沒有下一代人生不完整」的質疑，她認為人生的圓滿，並非只有傳宗接代，即使選擇不生育，也能過得幸福自在。她坦言與小孩互動的當下會感到快樂，但她認為時間拉長來看便不一樣，變得「大部分時間都不會快樂」。劉嘉玲解釋有小孩就等於有一輩子的牽掛，當中的責任如同一個沉重的擔子。正是因為對責任的深思熟慮，讓她在生育問題上感到猶豫：「我想過好自己這一輩子。」

