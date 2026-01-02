Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

劉嘉玲億元豪宅內貌珍藏深不可測 與梁朝偉恩愛物隨處可見 新年第一天收「愛心紅包」反應搞笑

影視圈
更新時間：15:15 2026-01-02 HKT
發佈時間：15:15 2026-01-02 HKT

影后劉嘉玲在剛過的平安夜邀多位好友到訪其豪宅開派對，劉嘉玲曾分享豪宅內的巨型聖誕佈置極盡奢華，聖誕樹下堆積如山的精緻奢侈品禮物，配襯濃厚的藝術氣息，聖誕氣氛十足。

劉嘉玲2026年第一封「愛心利是」

到了大除夕（12月31日）當日，劉嘉玲再將豪宅大變身，佈置成為除夕派對，與好友們齊齊飽覽維港景色齊齊倒數，還貼出不少合照，將這個的複式豪宅內貌進一步曝光。狂歡過後劉嘉玲亦回復昔日生活，今早（2日）收到2026年第一封「愛心利是」。

相關閱讀：劉嘉玲堡壘級豪宅迎聖誕節 名牌奢侈品裝飾巨型聖誕樹 屋內迷宮式間格大公開

劉嘉玲和梁朝偉向來投資有道

劉嘉玲和梁朝偉向來投資有道，多年來主力投資房地產，二人手持至少10個物業，包括住宅、商廈和舖位，據悉總值逾十億，其中位於中半山梅道逾億複式豪宅，成為與好友聚會的地方，屋內裝修由張叔平設計，「典雅復古」的裝潢風格甚為合襯，當中磚紅色的沙發上帶有花朵點綴、懷舊的水晶燈、仿壁爐極具懷舊古典味，猶如藏春閣般應有盡有，在去年大除夕當日，劉嘉玲再將豪宅大變身，與好友們齊齊開派對，事後大家都將相片po上網，原來劉嘉玲藝術品收藏十分多，除了名畫和藝術擺設名，隨處可見劉嘉玲和梁朝偉的合照，家的感覺十分溫馨。劉嘉玲曾稱最不捨得放售的就住宅，因為「哥哥」張國榮曾的鄰居，屋文載有與張國榮美好的回憶。

劉嘉玲山頂跑步竟然收「愛心紅包」

劉嘉玲今早亦回復昔日生活，一早到山頂跑步竟然收「愛心紅包」！劉嘉玲IG分享一張站在逾五百萬名車面前的相片，手中拎了一張「牛肉乾」搞笑地留言：「新年第一份禮物：來自交警的愛心紅包。」有人留言大讚劉嘉玲可愛：「開運！」、「哈哈哈 好可愛」、「笑看人生」、「+0姐都無面俾」、「已加價了」、「新年第一餐：牛肉乾」、「嘉玲姐好型」、「心態好好」。

相關閱讀：劉嘉玲認曾有更心動的人！驚爆「梁朝偉也不是那麼好」 洩36年情路心聲：他是最XX我的

 

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-01 13:54 HKT
湯鎮業為翁美玲之死被鬧足40年 背負「負心漢」罪名事業盡毀 揭開舊愛因一事從不報夢
湯鎮業為翁美玲之死被鬧足40年 背負「負心漢」罪名事業盡毀 揭開舊愛因一事從不報夢
影視圈
6小時前
樂華南邨謀殺案│女死者父親首開腔：「希望盡快搵到兇手 為佢沉冤得雪」　
突發
3小時前
觀濱女童欺凌｜13歲女被捕 涉襲擊致造成身體傷害 遇襲15歲少女送院
01:14
觀濱女童欺凌｜13歲施襲女被捕 疑不滿對方網上造謠 15歲受害少女送院
突發
16小時前
荃灣路德圍食街大變天？！ 半世紀茶記康樂茶冰廳搬遷 沛公甜品結業 網民：比以前差好多好多
荃灣路德圍食街大變天？！ 半世紀茶記康樂茶冰廳搬遷 沛公甜品結業 網民：比以前差好多好多
飲食
21小時前
袁祥仁元旦離世享年68歲 曾演《功夫》賣周星馳「如來神掌」爆紅 出身武術世家成員身份顯赫
袁祥仁元旦離世享年68歲 曾演《功夫》賣周星馳「如來神掌」爆紅 出身武術世家成員身份顯赫
影視圈
4小時前
天水圍血案│眼鏡店男經理疑因感情糾紛割女視光師頸後自殘 涉傷人被捕
天水圍血案│眼鏡店男經理疑因感情糾紛割女視光師頸後自殘 涉傷人被捕
突發
2小時前
屯門菲籍婦倒斃｜法籍丈夫涉藏毒被捕 據悉為城大副教授 專攻東南亞政治
屯門菲籍婦倒斃｜法籍丈夫涉藏毒被捕 據悉為城大副教授 專攻東南亞政治
突發
20小時前
周潤發老婆陳薈蓮持續消瘦 66歲慶生照驚見臉頰凹陷？ 發哥喪女後決不生育：兩個已很幸福
周潤發老婆陳薈蓮持續消瘦 66歲慶生照驚見臉頰凹陷？ 發哥喪女後決不生育：兩個已很幸福
影視圈
5小時前
宣傳易大結局！開播近30年 網民難忘6大經典廣告 金寶綠水/景鴻移民/迷你倉 1口號最經典
宣傳易大結局！開播近30年 網民難忘6大經典廣告 金寶綠水/景鴻移民/迷你倉 1口號最經典
生活百科
2小時前