劉嘉玲億元豪宅內貌珍藏深不可測 與梁朝偉恩愛物隨處可見 新年第一天收「愛心紅包」反應搞笑

影后劉嘉玲在剛過的平安夜邀多位好友到訪其豪宅開派對，劉嘉玲曾分享豪宅內的巨型聖誕佈置極盡奢華，聖誕樹下堆積如山的精緻奢侈品禮物，配襯濃厚的藝術氣息，聖誕氣氛十足。

劉嘉玲2026年第一封「愛心利是」

到了大除夕（12月31日）當日，劉嘉玲再將豪宅大變身，佈置成為除夕派對，與好友們齊齊飽覽維港景色齊齊倒數，還貼出不少合照，將這個的複式豪宅內貌進一步曝光。狂歡過後劉嘉玲亦回復昔日生活，今早（2日）收到2026年第一封「愛心利是」。

劉嘉玲和梁朝偉向來投資有道

劉嘉玲和梁朝偉向來投資有道，多年來主力投資房地產，二人手持至少10個物業，包括住宅、商廈和舖位，據悉總值逾十億，其中位於中半山梅道逾億複式豪宅，成為與好友聚會的地方，屋內裝修由張叔平設計，「典雅復古」的裝潢風格甚為合襯，當中磚紅色的沙發上帶有花朵點綴、懷舊的水晶燈、仿壁爐極具懷舊古典味，猶如藏春閣般應有盡有，在去年大除夕當日，劉嘉玲再將豪宅大變身，與好友們齊齊開派對，事後大家都將相片po上網，原來劉嘉玲藝術品收藏十分多，除了名畫和藝術擺設名，隨處可見劉嘉玲和梁朝偉的合照，家的感覺十分溫馨。劉嘉玲曾稱最不捨得放售的就住宅，因為「哥哥」張國榮曾的鄰居，屋文載有與張國榮美好的回憶。

劉嘉玲山頂跑步竟然收「愛心紅包」

劉嘉玲今早亦回復昔日生活，一早到山頂跑步竟然收「愛心紅包」！劉嘉玲IG分享一張站在逾五百萬名車面前的相片，手中拎了一張「牛肉乾」搞笑地留言：「新年第一份禮物：來自交警的愛心紅包。」有人留言大讚劉嘉玲可愛：「開運！」、「哈哈哈 好可愛」、「笑看人生」、「+0姐都無面俾」、「已加價了」、「新年第一餐：牛肉乾」、「嘉玲姐好型」、「心態好好」。

