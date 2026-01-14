金像影后逾億奢華豪宅招待豪門少奶 曾與張國榮做鄰居 巨星夫妻生活大揭秘

60歲影后劉嘉玲與老公梁朝偉一直被指投資有道，手持逾10個物業，總值超過十億元，當中位於中半山梅道逾億複式豪宅，更多度邀請好友到訪開派對。劉嘉玲的豪宅早已曝光內部裝潢，可見到「典雅復古」的中西合壁設計，色系大膽起用紅、綠、黃，奢華又典雅。

劉嘉玲跨界交流談往事

近日劉嘉玲接受內地企業家訪問「京東少奶」章澤天（奶茶妹妹）到家中訪問，是次跨界交流，劉嘉玲在微博表示：「很開心有這個機會與你（章澤天）交流分享生活中的一些點滴。」更大爆珍貴往事。

劉嘉玲在影片開始，先是介紹豪宅的裝修：「回想到1995年的時候，我住在這棟大廈的18樓，而9樓住的正是張國榮。」劉嘉玲曾搬離單位，並將豪宅租予張叔平生活四年，當張叔平搬走後，劉嘉玲將單位收回，適逢住附近的好友鄧永鏘想參觀，並主動提起全權負責房子的裝修，劉嘉玲見到成品後非常滿意。

劉嘉玲爆梁朝偉另一面

劉嘉玲期間大談童年在蘇州生活的往事，以及兩度報名TVB藝員訓練班時，與導師劉芳剛結下師徙情誼。劉嘉玲還大爆「社恐」的老公梁朝偉私密趣事，劉嘉玲指對方予人內向沉默、追求極致的印象，會寫「道歉卡」求和，公司老公不為人知的一面。

