TVB新聞女神林婷婷老公李天耀公開拍拖細節 更多婚禮照流出 金牌司儀都到賀

有「TVB新聞女神」之稱的林婷婷（Jacky）向來作風低調，感情生活更是鮮為人知。近日她悄悄地完成了人生大事，與TVB男主播李天耀（Timothy）結婚，並已完成婚禮。李天耀之前從未在IG分享拍拖照，自婚訊公開，他亦大方於IG公開戀情細節。而林婷婷的商人好友鍾芯豫，也在IG上分享了大批婚禮現場的照片和影片，讓這場溫馨浪漫的婚禮得以曝光。大批合照中更見金牌司儀鄭丹瑞也到賀，可見林婷婷與李天耀人脈甚廣。

李天耀罕有放閃憶求婚之旅

TVB明珠台主播李天耀婚禮過後，罕有地在IG高調「放閃」，分享了大量與林婷婷在土耳其旅遊的甜蜜合照，並深情撰文，首次公開他們的浪漫愛情故事。李天耀在文中透露，兩人在2022年5月展開戀情，當時他鼓起勇氣邀請女方共遊土耳其，林婷婷答應了；僅僅一天後，他便正式告白，而她再次說「好」，兩人自此開始拍拖。他感性地寫道：「三年後，我們一起經歷了風風雨雨，終於回到了這個讓我們走在一起的地方。在這裡，你給了我最重大的『好』。」

字裡行間證實，這次土耳其之旅，正是他們的求婚之旅。在一系列的照片中，兩人足跡遍及土耳其的壯麗風光，其中一張林婷婷拿著鑽戒盒、對著鏡頭展露燦爛笑容的自拍照，更是幸福滿瀉。李天耀最後更向太太許下承諾：「感謝你讓我走進你的世界，也感謝你允許我照顧你的餘生。」

林婷婷教堂行禮感動落淚

從鍾芯豫分享的影片可見，婚禮在莊嚴的教堂舉行。林婷婷身穿一襲典雅的純白露肩婚紗，在眾多親友的見證與祝福下，場面溫馨感人。在儀式期間，林婷婷感動得眼泛淚光，流露出待嫁的喜悅與激動。

林婷婷戶外晚宴換兩套戰衣

完成教堂儀式後，一對新人在戶外草地舉行晚宴。現場以大量白色和粉色的鮮花佈置，配上浪漫的燈串，氣氛十分溫馨。林婷婷進場時換上一套高貴的純白緞面晚裝，與老公李天耀手牽手進場，接受全場賓客的熱烈歡呼。之後，她再換上一襲鮮紅色的蕾絲晚裝，並依照傳統習俗，戴上份量十足的龍鳳金鈪及金飾，與李天耀一起進行切蛋糕儀式，臉上掛著滿滿的幸福笑容。

鍾芯豫在IG發文透露，她與林婷婷因一次訪問而認識，沒想到之後能成為互相支持追夢的好友。她寫道：「恭喜你搵到咁愛錫你嘅歷史天才Tim（李天耀），祝你地永遠幸福甜蜜」，不少網民都留言祝福並大讚他們是金童玉女。

林婷婷老公李天耀背景大公開？