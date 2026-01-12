林婷婷結婚丨林婷婷學霸老公李天耀「鑽石級履歷」大公開 同為TVB主播 精通設計、木工、電影製作

TVB新聞主播林婷婷被封「新一代新聞女神」，她日前低調結婚，嫁給同為TVB主播的男友李天耀，不少網民都對這位能擄獲女神芳心的男主播充滿好奇。原來李天耀不只外型俊朗，更是才華洋溢，堪稱新聞界的「鑽石級筍盤」。

林婷婷老公李天耀是新聞主播

李天耀憑藉其獨特的學術背景和多元的專業技能，在新聞界嶄露頭角。他不僅擁有美國雪城大學的工業與互動設計學位，更對世界歷史和地緣政治有著深刻的理解。根據他在網上公布的履歷，他自2021年12月加入TVB擔任新聞記者，在近三年的時間裡，深入報導了多項本地及國際重大議題。李天耀的專題報導涵蓋「俄烏戰爭中的宗教衝突」、中國與埃及、巴西、南非等多國的社會經濟聯繫，以及「香港少數族裔的文化生活」等，展現了其廣闊的國際視野。直至2023年6月，李天耀晉升為新聞主播，與林婷婷一樣主要擔任明珠台（TVB Pearl）的新聞主播，二人不時合作，各自出現在同時段的報導中。

相關閱讀：TVB新聞女神林婷婷結婚 低調嫁男主播李天耀戶外婚禮畫面曝光 新聞界猛人雲集

林婷婷老公李天耀留學美國

李天耀畢業於著名的紐約雪城大學，主修工業與互動設計，在校期間積累了產品設計、木工製作等技能。然而，他對影像製作和國際事務的熱情，引導他走向新聞專業。此外，他近年更經營YouTube頻道「HistoryCity」，透過影片製作，以深入淺出的方式，向網民講解歷史與地緣政治知識。除了設計與新聞專業，李天耀還精通英語、粵語、普通話，及德語，他更曾於紐約電影學院學習電影製作。李天耀在設計、歷史、語言等多方面都甚有才華，難怪能成為香港新聞界一位備受矚目的新星。

相關閱讀：TVB新聞女神林婷婷好事近？情人節出Po令網民感動送上祝福 男友背景露端倪

林婷婷與老公李天耀婚禮照曝光：

林婷婷與李天耀成新聞界金童玉女

在工作上，李天耀以專業、穩重的形象見稱。從報導片段中可見，李天耀在報導時的表現從容自信，專業形象深入民心。李天耀與林婷婷同在新聞界打拼，可謂是新聞界的金童玉女。其實林婷婷與李天耀的戀情一直保持低調，各自都甚少公開分享同框照片。直到去年情人節，林婷婷在IG上的一句「同另一半都在努力工作同慳錢」，才讓戀情悄悄曝光，不過當時林婷婷未有公開男友樣貌。如今兩人終於修成正果，攜手步入人生新階段，獲得大批網民祝福。