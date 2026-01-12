TVB新聞女神林婷婷結婚 低調嫁男主播李天耀戶外婚禮畫面曝光 新聞界猛人雲集

有「新一代新聞女神」之稱的TVB新聞主播林婷婷，憑藉其甜美外表與出色口才深受觀眾喜愛，人氣媲美TVB花旦。繼去年情人節洩露戀情後，日前正式公布喜訊，與同為TVB主播的男友李天耀結婚，踏入人生新里程。

林婷婷李天耀戶外婚禮溫馨浪漫

林婷婷與李天耀的婚禮在戶外草坪上舉行，現場以簡約的白色及粉色鮮花作點綴，氣氛溫馨而浪漫。雖然天氣略帶寒意，但無損新娘子的興致。林婷婷身穿一襲典雅的低胸緞面婚紗，並披上毛毛披肩保暖，與老公李天耀甜蜜地牽手現身，臉上掛著幸福滿溢的笑容。

林婷婷人緣甚廣，婚禮獲不少新聞界及政界名人到場祝賀。其中包括前天文台助理台長梁榮武、資訊科技界名人方保僑，以及她的主播同事袁沅玉、鍾芯豫、金盈等，可謂猛人雲集。

相關閱讀：TVB新聞女神林婷婷好事近？情人節出Po令網民感動送上祝福 男友背景露端倪

疑於土耳其獲求婚林婷婷甜蜜放閃

除了一眾到場賓客分享的婚禮場內照片，林婷婷亦大方分享多張早前在土耳其旅遊的甜蜜合照。其中一張相可見林婷婷大晒手上鑽戒，估計她於旅行時獲李天耀求婚。林婷婷在IG上正式宣布婚訊，並向老公甜蜜喊話：「李生，餘生 — 請多多指教，你哋的祝福收到曬啦～」。她於文末寫下「2026年，也祝願大家平安喜樂，常在心中」，獲得大批網民祝福。

相關閱讀：TVB主播一個月內外貌火速進化？突有混血感撞樣三藝人 複製林婷婷上位路