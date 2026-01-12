有線甜美主播陳海雯穿性感婚紗結婚 婚宴靚相流出連換中西禮服顯氣質 成身金器份量十足

有線新聞主播陳海雯（Lizzie）因外形甜美而被網民封為「海雯BB」，人氣極高的她，甚至擁有粉絲facebook群組。日前她傳出結婚喜訊，與男友Marchy共諧連理，亦獲大批粉絲轉發照片送上祝福。一眾親友及同事紛紛在社交平台上分享婚禮照片及影片，令這位美麗主播的婚禮場面曝光。

陳海雯婚宴服裝雍容華貴

從網上流傳的相片及影片可見，婚禮現場佈置溫馨浪漫，背景板上印有「Lizzie & Marchy」的金色字樣。新娘子陳海雯狀態大勇，至少換上兩套不同風格的禮服，盡顯其優雅氣質。

在進場時，陳海雯身穿一襲白色低胸婚紗，設計精緻，充滿仙氣。她挽著老公的手臂，滿臉幸福笑容地向在場賓客揮手致意，接受大家的祝福，場面洋溢著歡樂氣氛。賓客們紛紛大讚：「好靚呀！」其後，陳海雯換上一套紅色的中式晚裝，配襯一套份量十足的龍鳳金器及金豬牌，顯得雍容華貴，喜氣洋洋。

相關閱讀：TVB新聞女神林婷婷結婚 低調嫁男主播李天耀戶外婚禮畫面曝光 新聞界猛人雲集

陳海雯婚宴有不少主播到賀

陳海雯在新聞界人緣甚佳，婚宴上有多位主播及記者同事出席，並在IG上標註「#AnchorGroup」（主播團）分享合照，一同見證她的人生重要時刻。從照片中可見，新娘子與親友們笑容燦爛，幸福之情溢於言表。

相關閱讀：TVB新聞主播宣布離巢一句話疑暗示將轉行 曾報導樓價下跌落淚掀熱話

TVB新聞女神林婷婷戶外婚禮畫面曝光？