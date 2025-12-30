TVB新聞主播宣布離巢一句話疑暗示將轉行 曾報導樓價下跌落淚掀熱話

在TVB任職多年的新聞主播容家耀，於Threads發文，正式宣布離巢。容家耀在告別長文中回顧了自己七年多的新聞生涯，他於2019年畢業於香港城市大學媒體與傳播系，早在大學時期便已投身新聞界，先後於香港電台及無綫電視新聞部擔任實習和兼職記者。畢業後，他正式加盟無綫成為全職港聞組記者，並由一名實習記者做起，逐步晉升為新聞主播，其後更從前線港聞採訪轉為主持資訊節目，在不同崗位上累積了豐富經驗。他形容這段旅程是「夢想成真」。不過豐富的履歷都不及他去年在鏡頭前落淚一幕令網民深刻。

容家耀履歷豐富

在其主播生涯中，容家耀的履歷相當豐富。自2020年2月起轉任主播後，他曾主持多個時段的新聞報道，包括《星期日香港早晨》、午間新聞及《無綫7:30 一小時新聞》等。他更曾主持翡翠台的特備節目《行政長官答問會》，並為多個國際大型盛事，如北京閱兵、神舟飛船升空與降落等進行直播。他坦言：「每一次一個多小時的大事直播，背後是無數個通宵達旦地準備。」除了新聞直播，他亦感激有機會主持《探古尋源》、《行行有好景3》和《寵寵物語》等節目，並從構思、聯絡、拍攝到剪輯，全程投入，從中獲得無比的滿足感。

容家耀疑預告轉行

在文末，容家耀向所有支持過他的人致謝，包括控制室的同事、互相補位的主播、提攜他的前輩，以及每一位支持他的觀眾。他謙虛地表示，全天候直播難免有「蝦碌時刻」，希望大家見諒。對於未來，他寫道：「新聞報道完，人生新篇章開始，希望日後以另一身份再與大家見面。」這番話預示著他即將展開新的事業，也讓觀眾期待他未來的發展。

容家耀曾於報導時落淚

去年12月，容家耀報導一則關於本港樓市創下22年來最大跌幅的新聞，他在鏡頭前眼眶泛紅，臉上更被鏡頭捕捉到清晰的淚痕，看似情緒激動。這一幕隨即引發觀眾熱議，不少人將他的淚水與新聞內容直接掛鉤，紛紛留言猜測他是否因樓價大跌而感同身受，甚至成為「負資產」一員。正當「主播蝕到喊」的說法甚囂塵上之際，他的前同事、前TVB記者胡朗軒在社交平台上發文為他澄清，解釋道：「佢病得好重，忍咳咋！」才讓這場「落淚疑雲」告一段落。

