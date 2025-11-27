大埔宏福苑五級火丨主播陳嘉欣聲音顫抖報道慘劇 誤傳家園被毀獲全港力撐專業表現

大埔宏福苑昨日（26日）發生嚴重的五級大火，已造成最少44人死亡、66人受傷，包括一名殉職消防員。TVB新聞主播陳嘉欣昨日在宏福苑火災現場作直播報道，其後返回錄影廠主持晚間新聞。有眼尖的網民發現，陳嘉欣在新聞結尾時的聲音明顯顫抖，是其十多年來報道新聞時極為罕見。

陳嘉欣傳大埔長大

網上一度流傳陳嘉欣在大埔長大，曾居於宏福苑，因此對宏福苑的災情感受至深，在鏡頭前流露出真情一面。據悉，陳嘉欣在沙田廣源邨成長，並非宏福苑居民。卻無損網民對陳嘉欣專業表現感到敬佩，又留言大讚陳嘉欣是「真實版新聞女王」。

陳嘉欣昨日曾到大埔事故現場作直擊，留守數小時後，返回錄影廠報道晚間新聞。陳嘉欣更換上黑色套裝，以低調而肅穆的方式，向火災中的死者表達哀悼。陳嘉欣在直播現場，條理清晰又反應敏捷，將最新的災情及救援進展，準確地傳達給每一位觀眾。

陳嘉欣情緒波動

但陳嘉欣到晚間新聞臨近尾聲時，鏡頭再次轉到火災現場的直播畫面，陳嘉欣的聲音卻出現不易察覺的顫抖。有網民指，導演似乎察覺到陳嘉欣的情緒波動，隨即切換到廣告，避免可能出現的直播中斷。

陳嘉欣鄰居爆料

有自稱是陳嘉欣舊鄰居的網民透露，陳嘉欣早在少女時期，已展現出非凡的膽識和新聞觸覺。當年陳嘉欣居住的樓宇曾發生一宗轟動的搶槍案。陳嘉欣竟第一時間衝出走廊，用手機拍下現場畫面，這段珍貴的片段，最終更被電視台採用播出。

陳嘉欣獲網民稱讚

陳嘉欣並非在宏福苑長大，但對災情的同理心，以及在巨大壓力下仍能保持專業的表現，贏得網民一致讚賞。有網民留言：「佢真係好專業，以記者身份報道返自己家園火災，雖然唔係真，但都好敬佩佢強忍情緒繼續做嘢嘅精神」、「專業嘅記者係值得尊敬」、「我都有睇佢呢Part，表達清晰、反應快、語氣自然專業。無容置疑係一個非常非常優秀嘅記者」、「人係感情動物，有情緒好正常」、「一直都覺得陳嘉欣好優秀」。

41歲的陳嘉欣2005年於香港大學商學院畢業，曾任職娛樂新聞記者，其後轉到報館擔任港聞版記者，直到2011年轉投TVB港聞組，由港聞記者升為高級記者，兩年後成為主播，2016年陳嘉欣更獲晉升為TVB新聞部歷來首位「總記者」，兩年後再晉升為助理採訪主任。

陳嘉欣劉晉安曾情侶檔採訪

陳嘉欣於2022年被爆與前新聞主播劉晉安結婚，二人拍拖長達9年。陳嘉欣與劉晉安經常以情侶檔出外採訪，亦會一同報道新聞。劉晉安在美國出世，2011年加入TVB，初時為明珠台記者，之後轉到翡翠台兼任新聞主播。2015年為進修決定停薪留職，雖然翌年曾復職，但同年8月離巢，報讀香港中文大學法學專業證書課程，現為執業大律師。