前TVB美女主播變富貴馬主  帶全家入馬場盡顯頂級氣質顏值  老父曾中風狀態曝光

43歲的前TVB新聞主播「新聞女神」周嘉儀（Venus），自2015年離開新聞界轉戰金融圈後，事業發展一帆風順，近年更榮升馬主。日前，她的愛駒「天下寵兒」在跑馬地夜賽中勇奪亞軍，雖然與冠軍失之交臂，但周嘉儀依然十分高興，在社交媒體上鼓勵愛駒：「叻寶寶力拼第二名，又進一步，健健康康下次又努力過」。

周嘉儀高顏值配頂級氣質成焦點

周嘉儀當晚雖未能拉頭馬，但憑藉其出眾的顏值和高貴氣質，無疑成為全場焦點。從照片可見，她身穿一件飾有珍珠的米白色 Chanel 風格外套，頸上戴著四葉草項鍊，妝容精緻，對著鏡頭展露甜美笑容，盡顯雍容華貴。在另一張照片中，她身著白色長褸，手持紫色名牌手袋，走在看台樓梯上，星味十足，其強大氣場和時尚觸覺，讓她在一眾馬迷中脫穎而出，成為馬場上一道最美的風景。

周嘉儀偕曾中風老父入場

除了愛駒表現，周嘉儀與家人的溫馨互動也備受關注。她特意帶同家人一起入場支持，其中包括她曾中風的爸爸。在合照中，周爸爸精神看似不俗，面露微笑，但其左眼似乎仍受中風後遺症影響，有未能完全張開的情況。

周嘉儀父親年輕時似金秀賢

周嘉儀一向視父親為偶像，早年曾發文感激父親：「佢係我見過最有責任感嘅男人，為屋企付出大半世無半句怨言，憑一對手養大我哋。」她透露父親幾年前中風，更要珍惜與他相處的時間。周爸爸年輕時的俊朗照片曾被網民指貌似韓星金秀賢，可見周嘉儀的美貌遺傳自父親。

周嘉儀轉戰金融界變富婆

回顧周嘉儀的經歷，自離開TVB後可謂「撈得風生水起」。她現任職金融公司董事，不但由昔日的公屋搬進荃灣海景豪宅，最近再上一層樓，遷入半山新豪宅。從她分享的日常照片可見，其衣帽間放滿了總值過百萬的 Hermès、Chanel 等名牌手袋，生活富貴。而這位昔日的「新聞女神」，在TVB任職期間已是緋聞女王，曾被傳捲入他人婚姻，又與now新聞台編輯主任陳智燊傳出緋聞，其後更被拍到與不同才俊約會，情史相當豐富。

