炎明熹風光加盟Sony Music進軍大中華 過檔感受自由：之前被保護 TVB未派員採訪Gigi咁回應

炎明熹離巢TVB後宣布自組工作室發展，今日（7日）Sony Music開記者會正式公布炎明熹以工作室身份加盟Sony Music大中華區，在香港、內地及台灣發展，成為蕭敬騰師妹。炎明熹加盟Sony Music的記者會，由森美主持，炎明熹當年參加《聲夢傳奇》奪得冠軍出道，而當年節目的主持人就是森美，可謂見證炎明熹出道及成長。記者會上亦播放了炎明熹新歌《風旅》的MV，炎明熹即場獻唱，同時率先唱了一首最新英文歌的Demo版。而炎明熹前東家TVB，今日亦沒派員採訪炎明熹加盟SONY MUSIC的記者會。

炎明熹稱沒遠大目標

炎明熹受訪時被問到唱片公司有否特別要求她不准拍拖、結婚生仔，她笑言對緣份順其自然不抗拒，公司無特別要求，至於簽公司是否工作室有困難，她坦言有少少擔心，雖然開工作室後順利及多了工作，但始終欠經驗，有時需要不同渠道，簽大公司就解決到問題。談到加盟Sony Music大中華區的規模更大，炎明熹指自己其實並無遠大目標，但希望做多些不同的事，期待與公司磨合，之前完成音樂劇和音樂會才做新歌《風旅》，在一個半星期短時間內錄音和拍MV。

炎明熹前途未夠明朗？

炎明熹談到這次跟欣賞的音樂人合作做新歌，曲風已有畫面，感受非常強，問到新歌歌詞中「哪時 哪方 一切未明」是否離巢後心聲，簽唱片公司後是否明朗？她細想片刻後坦言未夠明朗，只用一個半星期做起新歌，但相信好快一切明朗，需要與公司有更多磨合。

對於用工作室身分簽約是否想有更多自主權，炎明熹坦言想有自由，「之前被大家好好保護，雖然也是好事，但自己做事個性好奇怪，可以完全無想法，又可以突然好有想法，時常麻煩到同事。」

炎明熹回應TVB未派員採訪

今日TVB沒派員採訪記者會，加上之前在音樂會只唱一首自己的歌，問到會否想借簽公司幫助破冰，炎明熹指音樂無邊界：「相信將來一切會有所不同，交給時間安排，上天會有指引。」至於簽大公司有否要求出歌數量，炎明熹表示很自由，自己不想為出歌而出，希望質量大過數量，最好做到質量和數量兼備，廣東歌和英文歌都在製作中，希望有三首以上，也會做國語歌，但今年暫不會再開音樂會，之前開騷是當粉絲見面會，因大久沒見大家，很想見大家，她直言想跟師兄蕭敬騰合作，對方也透過公司大中華區CEO陳國威帶說話給她，她大感開心。

問到是否獲重金禮聘加盟，炎明熹搞笑妙答：「可能將來有重金屬音樂！」她坦言對數字不敏感，以前諗到就講想買十層樓，此想法已暫時已放低，「希望新一年可以堅定想法，別再不停想法輪迴。」

森美望將來可頒獎結炎明熹

森美在記者會後受訪，坦言為炎明熹感動和開心，她終於簽到公司，坦言由她參賽時已覺得她不是普通新人的聲音，所有經歷都更有力量，是很好聽的嗓子。森美也多謝她在過去兩年雖是歌手但沒派歌，仍以觀眾身分參加《叱咤》頒獎禮，直言並非每個歌手似她做到貼地，令他感動，希望她未來日子有機會頒獎給她，是自己的小小願望，而自己新年大願望就是好好照顧家人，希望家人身體健康。

森美談及《叱咤2025》爭議

談到《叱咤2025》頒獎禮賽果，森美認為總有人鍾意亦有人不鍾意，是有趣事，「最喜愛」是多人投票就會得到，「十大」就是DJ投票，是大家的意見，賽果不是自己的意見，自己最感動是見到鄧麗欣得獎，替她開心，二人在20年前是同公司拍檔，對方在後台見到他都眼泛淚光，可能憶起初出道時，以前剛出道有合作舞台劇等，一齊做過男女主角，他笑言比方力申更先鍚鄧麗欣，她近年拍電影好成功其實不需太花心機經營音樂但她仍努力，故希望她在音樂上更進步。

