Gigi炎明熹離巢TVB後首開演唱會 劉德華容祖兒楊千嬅等力撐 TVB視帝現身觀眾席

炎明熹（Gigi）今晚（24日）將在亞洲國際博覽館舉行《風之旅 My Voyage Goes On Live》演唱會，今次是她離巢TVB後首個演唱會，會場外設置三個打卡位予粉絲打卡，劉德華、楊千嬅、容祖兒、《聲夢》導師Gin Lee及蘇永康等送花籃祝「Good Show」、「演出成功」，而歐陽震華和袁文傑則現身觀眾甫欣賞炎明熹演出。

炎明熹「破冰」而出

《風之旅 My Voyage Goes On Live》演唱會於晚上8點開始，舞台以T字設計，台上有冰山造型的佈景，炎明熹站在舞台中央的唱出《風的形狀》揭開序幕，但因炎明熹在薄紗後唱歌，所以只有人影未有見樣，頗為特別。唱完後，遮掩炎明熹的薄紗揭開，身穿藍色水晶宮廷禮服的炎明熹終於華麗現身，唱出《風靈物語》及《百年孤寂》，令人聯想到因離巢被雪近一年的她現在「破冰」而出。

粉絲「偷睇」炎明熹換衫？

狀態大勇的炎明熹一連唱出多首歌曲，之後她換上白色毛毛裙繼續演出。唱了多首歌後，炎明熹終於開口，她先祝大家聖誕快樂，又指今天是平安夜，所以祝大家平安，然後她更問粉絲剛才她換衫是否看得清楚？當有人答清楚時，她即搞笑地叫「Oh no!」炎明熹又感謝造形師和設計師Kit Wan幫她趕衫，又表示等有再大點的舞台時再著到Kit Wan老師嘅衫。

