TVB頒獎禮2025丨已離巢炎明熹與李佳芯再戰《萬千星輝頒獎典禮》 Gigi舊歌攞完獎又再提名

TVB《萬千星輝頒獎典禮2025》將於明年1月4日假澳門舉行，今日（24日）公布首輪提名名單，除了一眾效力TVB的藝員有作品入圍，「外援」佘詩曼、宣萱、林保怡、陳法蓉等都有提名，而更驚喜的是，早前離巢發展的炎明熹 (Gigi) 及李佳芯 (Ali) 都有份提名獎項。

炎明熹離巢TVB照有提名

炎明熹憑藉在《聲夢傳奇》奪冠後火速走紅，一度成為TVB力捧的「金蛋」。不過，自2024年4月底傳出續約談判不順後，炎明熹的工作量大減，一度被外界視為「雪藏」。直到2025年9月，正值炎明熹出道四週年之際，TVB官網刪除其藝人資料，證實雙方合約結束，正式離巢。

恢復自由身的炎明熹隨即在IG宣布將以獨立歌手身份「重新出發」，並成立個人工作室。儘管與TVB的合作關係已經結束，炎明熹仍憑歌曲《最動人一次》入圍《萬千星輝頒獎典禮2025》的「最佳電視歌曲」獎項，可見其作品依然受到肯定。

炎明熹得獎舊歌再度入圍

呂喬恩憑《新聞女王2》片尾曲《Crystal Clear》提名「最佳電視歌曲」，此曲於上輯《新聞女王》是由炎明熹所演唱，當時她憑《Crystal Clear》於《萬千星輝頒獎典禮2023》奪得「最佳電視歌曲」。早前《新聞女王2》播出，被發現換人不換歌，改由早前加入TVB的呂喬恩演出，而她更是《Crystal Clear》填詞人，因而被網民指TVB安排呂喬恩「取代」炎明熹。

李佳芯憑《麻雀樂團》爭視后

視后李佳芯（Ali）與TVB的續約問題同樣拉鋸多時。近年，李佳芯因各種因素導致工作量銳減，拍完《麻雀樂團》後更一度處於停工狀態。2025年1月，李佳芯在出席活動時親口證實，已於2024年12月正式約滿，結束與TVB長達12年的賓主關係，未來希望以自由身接受更多不同的挑戰。

雖然《麻雀樂團》成為她在TVB的告別作，但她在劇中突破形象的演出備受讚賞，並順利入圍《萬千星輝頒獎典禮2025》「最佳女主角」，將與佘詩曼、宣萱等實力派演員一同競逐視后寶座。

