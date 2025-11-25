Gigi炎明熹獲百億富商垂青狂讚人靚聲甜 地位升呢公開約定做一事 離巢TVB無阻發展

「樂壇小天后」炎明熹（Gigi）五年前參加《聲夢傳奇》奪冠，火速走紅，去年傳出因續約問題停工，之後未見到現身幕前，TVB官網已不見炎明熹的名字，直到今年9月，炎明熹承認已經約滿離巢，宣希自組公司接Job，復出頭炮演出音樂劇《一束光–高錕的記憶》，今年平安夜將在亞洲國際博覽館舉行《風之旅 My Voyage Goes On Live》音樂會，工作排到密密麻麻。

鄔友正對炎明熹讚不絕口

海馬牌床褥創辦人兼七海化工集團主席鄔友正日早前曾參加《中年好聲音》4的海選，當時在太太翁嘉穗閨密介紹下，跟曾是歌手高晨維（Cleo）學唱歌，高晨維亦是炎明熹唱歌老師，鄔友正成為「炎明熹師弟」。日前鄔友正貼上與「師姐」炎明熹合照，大讚炎明熹的歌聽出耳油：「她才20歲，將來必定大紅大紫！」

回復自由身的炎明熹狀態大勇，復出頭炮演出的音樂劇《一束光 — 高錕的記憶》連日來吸引了不少藝人捧場，其中包括「百億師弟」鄔友正 。鄔友正日前小紅書貼與炎明熹的合照並稱她為阿姐，鄔友正說：「我師姐炎明熹的舞台劇，好羨慕佢才20歲，歌已經唱得好好聽！ 臨淵羡魚不如退而結網！ 我現在雖然唱得唔好，不過我相信只要努力，一定可以成功！ 去年有記者問我，是否會轉跑道做歌星？ 當時我的答覆是冇可能！ 原來世事真的無絕對，我現在開始發歌星夢！ 」

鄔友正坦言賺錢來幫自己開演唱會：「我會努力練習，準備將來自資在東莞開第一塲個人演唱會！ 希望到時能夠請到阿姐汪明荃，師姐炎明熹及其他歌星做嘉賓！ 聽起來有些天方夜譚，但只要有夢想，人生充滿歡樂！ 尤其是老年的夢想，更加值得去追夢！ 」鄔友正曾在小紅書以「70歲的第二春」為題，指自己「感覺自己在熱戀中！太浪漫了！」原來近年愛上唱歌：「人老了，更加要有目標，有夢想，所以決定參加《中年好聲音》4！」可惜海選當日表現不佳的原因，繼早前腳部意外骨折後又患病，比賽前夕因忍不住口，食了大量魚生，結果出現腹瀉：「整晚要起身去廁所，瞓唔到覺！比賽那天也要不停去廁所，好辛苦，腳都軟埋，輕咗 2kg，差一天都唔忍埋佢；真係為山九仞，功虧一簣！」最後因表現不佳而被淘汰。

